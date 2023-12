Vĩnh Phúc: Mâu thuẫn tại quán ăn sáng, nam thanh niên cầm kéo đâm chết đối thủ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18/12, đơn vị vừa tạm giữ hình Vũ Văn Thạch (sinh năm 1997, trú tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô) để điều tra vụ xô xát gây chết người ở đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên.

Khoảng 6h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của Công an phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên về vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong ở đường Nguyễn Tất Thành. Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Vĩnh Yên, Công an huyện Sông Lô tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, bắt giữ nghi phạm.