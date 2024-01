Vịnh Hạ Long: Nét đẹp tiềm ẩn trong những hòn đảo và hang động kỳ thú

Trong đó, Vịnh Hạ Long đứng vị trí thứ hai trong 25 điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2024 trong chuỗi giải thưởng Travelers’s Choice Best of the Best Destinations của Tripadvisor.

Nằm trong danh sách Di sản Thiên Nhiên Thế Giới của UNESCO, Vịnh Hạ Long không chỉ nổi tiếng với động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hay hang Sửng Sốt, mà còn với gần 2.000 hòn đảo đá vôi đa dạng hình thù. Mỗi đảo đều mang một hình dáng độc đáo, tạo nên một thế giới huyền bí và sống động. Thú vị hơn nữa là những hang động kỳ thú, nơi tận hưởng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên như không gian trong hang Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hay hang Trinh Nữ. Vịnh Hạ Long không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích thiên nhiên hùng vĩ mà còn là khu vực đa dạng sinh học với hệ sinh thái phong phú. Ngày 16/9/2023, UNESCO đã công nhận quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên Nhiên Thế Giới, đánh dấu sự đa dạng và quý báu của nơi này. Cảnh quan thiên nhiên của quần thể này bao gồm đảo đá vôi với thảm thực vật độc đáo và những đỉnh núi đá vôi cao vút nổi lên trên biển, tạo nên những hình ảnh karst độc đáo và các hang động kỳ thú. Đặc biệt, với những hoạt động như đi bộ đường dài, bơi lội, lặn, chèo thuyền và leo núi, Vịnh Hạ Long không chỉ là một điểm đến quyến rũ với thiên nhiên hùng vĩ mà còn là thiên đường cho những người đam mê thể thao và khám phá. Những trải nghiệm độc đáo này làm cho Vịnh Hạ Long trở thành một biểu tượng du lịch không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch thế giới.