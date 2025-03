Sau khi xuất ngũ, Chamberlain tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ông bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim truyền hình "Dr. Kildare" (Bác sỹ Kildare) khi vào vai một bác sỹ y khoa đẹp trai, tốt bụng và chu đáo.

Vai diễn giúp Chamberlain có một cộng đồng fan nữ đông đảo. Thời điểm đó, ông nhận được trung bình tới 12.000 bức thư của khán giả hâm mộ mỗi tuần, phá kỷ lục trước đó của diễn viên huyền thoại Clark Gable trong siêu phẩm màn bạc "Gone With the Wind" (Cuốn theo chiều gió).

Sau đó, Chamberlain tiếp tục góp mặt trong một số serie phim ngắn như "Shogun" (1980) hay "The Thorn Birds" (1983) và nhiều bộ phim thành công khác.