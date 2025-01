VinFast đổi tên nhiều mẫu ô tô điện

Hãng xe Việt Nam VinFast thông báo thay đổi tên gọi phiên bản của một số dòng xe điện, đồng thời hé lộ mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm Green mới. Theo VinFast, các phiên bản xe điện sẽ có sự điều chỉnh về tên gọi bao gồm VF 6S, VF 7S, VF 8S Lux, VF 8 Lux Plus và VF e34. Thay đổi áp dụng kể từ ngày 1/1/2025. Cụ thể, VF 6S và VF 7S sẽ được đổi thành VF 6 Eco và VF 7 Eco. Động thái đánh dấu lần thứ hai các mẫu xe này được đổi tên. Trước đó hồi tháng 4/2024, hãng xe Việt Nam thông báo đổi tên VF 6 Base và VF 7 Base thành VF 6S và VF 7S. Tương tự, các phiên bản của VF 8 tại Việt Nam gồm VF 8S Lux và VF 8 Lux Plus sẽ trở về với tên gọi là VF 8 Eco và VF 8 Plus. Mẫu SUV điện hạng D từng trải qua một lần đổi tên vào tháng 7/2024 với mục đích tái định vị lại dòng xe. Đáng chú ý, VF e34 – mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast sẽ chính thức có tên mới là Nerio Green. Như vậy, đây là cái tên đầu tiên góp mặt trong dòng sản phẩm Green hoàn toàn mới của nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Trước đó vào tháng 11/2024, VinFast cho biết dòng xe mới được thiết kế hướng tới phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, chẳng hạn như chạy taxi hoặc các nền tảng gọi xe công nghệ. Sau sự gia nhập của VF e34 với tên gọi mới là Nerio Green, dòng Green của VinFast dự kiến sẽ có thêm 2 sản phẩm nữa trong tương lai gần. Bao gồm một mẫu xe nhỏ hơn VF 3 có tên M-Green và một mẫu MPV 7 chỗ được tạm gọi là LimoGreen. Sau khi đổi tên, giá bán các mẫu xe nêu trên vẫn được giữ nguyên. VinFast cho biết sự thay đổi về tên gọi nhằm phù hợp hơn với định hướng phát triển sản phẩm và giá trị mà từng dòng xe mang lại. Lê Tuấn