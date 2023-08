VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp lớn của Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ.

Theo Reuters, vài giờ trước khi sàn Nasdaq mở cửa phiên ngày 15/8, VinFast tăng giá trị hơn gấp đôi trong các giao dịch trước giờ mở cửa.

Thống kê cho thấy, có lúc, giá cổ phiếu VFS lên 28 USD/cp, so với mức gia tham chiếu 10,45 USD.

Tính tới 20h40, cổ phiếu VFS được giao dịch ở mức 19,2 USD/cp, qua đó đưa vốn hóa của VinFast Auto Ltd. lên cao.

Trước đó, hôm 14/8, VinFast Auto Pte. Ltd. (“VinFast”) và Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) (“Black Spade”) đã hoàn tất hợp nhất kinh doanh sau khi các cổ đông Black Spade bỏ phiếu chấp thuận giao dịch vào ngày 10/8. Công ty niêm yết sau sáp nhập có tên là VinFast Auto Ltd (VFS), do Tập đoàn Vingroup nắm 51,52%. Sau hợp nhất, Black Spade trở thành công ty con thuộc sở hữu của VinFast Auto Ltd.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ hồi tháng 6, VinFast được định giá khoảng 23 tỷ USD. Công ty sau hợp nhất (với Black Spade) được định giá 27 tỷ USD, cao hơn nhiều công ty xe điện mới nổi ở Mỹ như Rivian (vốn hóa hơn 20 tỷ USD), Nikola.

Cổ phiếu VinFast hôm 15/8 niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq Mỹ.

Rivian được xem là đối thủ đáng gờm của Tesla. Công ty này được xem như "Tesla của xe tải điện", là một trong những công ty tiềm năng nhất trong những tân binh trong thị trường xe điện, vốn thu hút các nhà đầu tư trong suốt 2 năm qua.

Với mức vốn hóa này, VinFast sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Tesla và Li Auto. Đây cũng là mức định giá cao nhất mà một doanh nghiệp Việt Nam từng chạm đến từ trước đến nay.