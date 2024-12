Viettel "trình làng" loạt radar tối tân tại Triển lãm Quốc phòng 2024

Trong khuôn khổ triển lãm Quân sự Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Viettel đã trình làng hàng loạt tên lửa, vũ khí tác chiến công nghệ cao hiện đại. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) đã mang đến triển lãm hơn 80 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và gần 30 sản phẩm công nghệ dân sự. Khu vực trưng bày vũ khí và khí tài do Viettel sản xuất tại khu vực ngoài trời đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ khách tham quan. Rất đông khách mời, cựu chiến binh và các đoàn quân sự từ nhiều quốc gia đã đến sân bay Gia Lâm để chiêm ngưỡng hàng trăm loại khí tài hiện đại. Khu vực trưng bày của Viettel là lớn nhất tại triển lãm năm nay, với nhiều loại khí tài công nghệ cao, sánh ngang với khu vực và thế giới. Sau nhiều năm phát triển, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đặc biệt là Viettel, đã chế tạo được nhiều loại radar hiện đại như radar cảnh giới nhìn vòng tầm trung, radar bắt thấp chuyên nhiệm và radar thụ động chuyên bắt máy bay tàng hình. Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp tên lửa S-125-Pechora, được Viettel cải tiến và trưng bày nổi bật tại triển lãm. Tổ hợp trinh sát VCUS/E, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật, phiên bản xung điện tử. Hệ thống này được triển khai trên xe, có khả năng cơ động nhanh chóng. Hệ thống sử dụng xung điện từ công suất lớn để làm tê liệt các thiết bị không người lái có khả năng uy hiếp tới các khu vực trọng yếu. Tổ hợp radar phát hiện và chỉ thị mục tiêu của tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn do Viettel nghiên cứu và phát triển. Radar theo dõi và chỉ thị mục tiêu của tổ hợp Trường Sơn có tầm quét khoảng gần 200km, đáp ứng khả năng tiêu diệt các tàu nổi, mục tiêu trên biển của đối phương Tổ hợp radar phòng không tầm trung 3D VRS-MSSS do Viettel sản xuất, trang bị cho Phòng không. Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM "Pechora-2TM" (C125- 2TM) do Viettel nâng cấp, cải tiến có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay trong mọi điều kiện nhiễu, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước trong một số tình huống. Radar cảnh giới biển tầm gần VRS-S21X (băng tần X), sử dụng công nghệ thu phát liên tục FMCWFMCW, làm nhiệm vụ định vị, phát hiện các mục tiêu trên biển, được sử dụng trên bến cảng, nhà giàn, căn cứ hải quân hay các đảo nhỏ. Ông Trần Văn Biên, cựu chiến binh từng phục vụ trong Sư đoàn phòng không 361 tại Hà Nội, nhận định, các loại vũ khí, rađar của Viettel phát triển và hiện đại không kém các nước khu vực và thế giới. "Nếu so với thời gian tôi tham gia quân ngũ, thì đúng là khác một trời một vực. Đặc biệt là các loại tên lửa, hiện đại hơn rất nhiều", ông Biên cho hay. Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái - phiên bản rút gọn VCUS/C. Năm nay, khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 100.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà là 15.000m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm năm 2022) và ngoài trời hơn 20.000m2. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 19 đến 22/12 tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Dự kiến từ 9h sáng 21/12, triển lãm sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan miễn phí.