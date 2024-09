Vietnam Airlines tiếp tục giải trình biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát

Theo Vietnam Airlines, 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh chủ yếu là do tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty mẹ tăng 25,04% so với cùng kỳ (tăng hơn 8.368 tỉ đồng) chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng do Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa; hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác và mở thêm các đường bay mới.

Trong khi đó, tổng chi phí công ty mẹ tăng 17,1%, chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng) và chi phí tài chính tăng mạnh do ảnh hưởng của tỉ giá và lãi suất.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lãi gộp về cung cấp dịch vụ của công ty mẹ đạt hơn 5.347 tỉ đồng; lỗ sau thuế giảm hơn 2.442 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.