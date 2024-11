Vietlott 'nổ' độc đắc liên tục; không được khuyến mại cho người gửi tiền

Ngân hàng không được khuyến mại cho người gửi tiền; độc đắc tiền tỷ của Vietlott lại 'nổ'; tự động hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu năm 2025; vợ con sếp lớn dồn dập mua cổ phiếu... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua. Ngân hàng không được khuyến mại cho người gửi tiền Thông tư 48 năm 2024 quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, có hiệu lực từ 20/11. Theo Thông tư 48, TCTD khi nhận tiền gửi không được thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật. Giải độc đắc tiền tỷ của Vietlott lại được tìm ra Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1115 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 19/11, Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 54.820.284.600 đồng (hơn 54,8 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này. Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng Jackpot 2 trị giá hơn 5,3 tỷ đồng. Gần đây, Vieltott cũng liên tục tìm thấy vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 ở loại hình xổ số Power 6/55. Tự động hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu năm 2025 Dự kiến, từ đầu năm 2025, ngành thuế sẽ nâng cấp ứng dụng hỗ trợ cá nhân kê khai thuế điện tử, từ đó tự động hỗ trợ toàn bộ việc quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người nộp thuế. Ứng dụng này sẽ hỗ trợ tạo tờ khai gợi ý cho cá nhân trên cơ sở dữ liệu hệ thống thuế tổng hợp được từ các tổ chức trả thu nhập thay vì người nộp thuế phải tự tổng hợp lại các thông tin để kê khai. Sau đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện nâng cấp ứng dụng, tự động hỗ trợ toàn bộ việc quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN cho người nộp thuế. Giá vàng vụt tăng, Bitcoin lần đầu trong lịch sử lên sát 100.000 USD Giá vàng tiếp tục vọt lên và trở lại xu hướng tăng, giá đồng tiền số Bitcoin cũng lần đầu tiên trong lịch sử lên sát ngưỡng 100.000 USD trước những động thái của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Bitcoin tăng mạnh vì kỳ vọng có thể được coi như vàng. Còn giá vàng tăng mạnh khi thế giới bất ổn và ngày càng bất định. USD, vàng, Bitcoin được xem là kênh trú bão khi căng thẳng và lạm phát trên thế giới leo thang. (Xem chi tiết) Giá vàng và Bitcoin đồng loạt tăng mạnh trong năm 2024. Ảnh: NIE Bộ Tài chính gỡ vướng cho quy định ‘vốn mỏng', cần áp dụng ngay năm nay Bộ Tài chính vừa có hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 132 (trước đó là Nghị định 20) được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, 'vốn mỏng'... trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung một số quy định rất quan trọng, giải quyết được nhiều vướng mắc. Quy định này áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt phần nào khó khăn do sửa đổi Nghị định đã kéo dài từ 2023 đến nay. Eximbank lên tiếng về việc "bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra" Gần đây, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) liên tiếp nhận được các câu hỏi của cổ đông, đối tác, khách hàng và các cơ quan báo chí liên quan đến bài viết thông tin NHNN thanh tra hoạt động của ngân hàng này. Eximbank khẳng định không nhận được bất kỳ quyết định nào của NHNN về việc tiến hành thanh tra về các hoạt động cấp tín dụng của Eximbank trong thời gian gần đây và nhà băng "luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và của NHNN. Ngân hàng vẫn đang hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng và đối tác". Cổ đông LPBank thông qua tờ trình chuyển trụ sở chính và đầu tư vào FPT ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ngày 16/11 tại Ninh Bình thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tăng vốn điều lệ năm 2024, góp vốn mua cổ phần FPT và thay đổi địa điểm trụ sở chính. Tuy nhiên, LPBank chưa công bố thông tin cụ thể về địa điểm cũng như thời gian chuyển sang trụ sở mới. LPBank sẽ chuyển địa điểm trụ sở chính, mua tối đa 5% cổ phần FPT, tăng vốn điều lệ lên gần 30.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức 2023 bằng cổ phiếu.



Trình Quốc hội phương án tăng thuế với rượu, bia, thuốc lá Chính phủ đề xuất trước mắt giữ nguyên mức thuế suất 75% với thuốc lá nhưng bổ sung mức thuế tuyệt đối (100%) theo lộ trình. Với rượu, bia đề xuất mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, tăng theo lộ trình từng năm. Sáng 22/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), vấn đề tăng thuế với mặt hàng rượu, bia được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị có lộ trình tăng thuế đối với bia, tránh "cú sốc" để ảm bảo nguồn thu ngân sách, không ảnh hưởng lớn đến người lao động, doanh nghiệp có thời gian tái cơ cấu hoạt động. 'Nữ tướng' Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế chủ tịch để nhận nhiệm vụ mới CTCP Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố thông tin, bà Nguyễn Thị Mai Thanh không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 22/11. Thay thế bà Thanh ở vị trí này là ông Alain Xavier Cany, Phó chủ tịch HĐQT. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc, thay thế ông Nguyễn Minh Quang. Là người chèo lái “con tàu” REE từ những ngày đầu tiên cho tới khi trở thành một tập đoàn tiếng tăm như hiện nay, bà Thanh được nhiều người biết tới. Lý do vợ cố chủ tịch DIG Nguyễn Thiện Tuấn chưa nhận hết cổ phiếu thừa kế Theo thông tin từ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG), bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT, đăng ký nhận chuyển nhượng 16,969 triệu cổ phiếu từ ngày 24/10-22/11. Đây là nhận tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng sau khi người chồng qua đời - cố chủ tịch DIG Nguyễn Thiện Tuấn. Tuy nhiên, bà Thành chỉ mới nhận được 12,219 triệu cổ phiếu, trong tổng số 16,969 triệu đơn vị đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có liên quan theo quy định. (Xem chi tiết) Vợ con sếp lớn ngân hàng, tập đoàn dồn dập mua cổ phiếu Thị trường chứng khoán đi xuống, thanh khoản thấp, sức hấp dẫn suy giảm. Tuy nhiên, gần đây vợ con các đại gia, sếp lớn các doanh nghiệp, ngân hàng đua nhau mua và đăng ký mua vào cổ phiếu. Hiện tượng vợ con các đại gia, sếp lớn và người liên quan tại các doanh nghiệp, ngân hàng đua nhau mua và đăng ký mua vào cổ phiếu trong bối cảnh TTCK ảm đạm, chưa thoát xu hướng đi xuống… là điều không hiếm trong quá khứ.