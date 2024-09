Vietjet Air sắp huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Hãng hàng không VietJet (VJC) do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch dự tính phát hành trái phiếu huy động 2.000 tỷ đồng trong năm 2024. HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air) do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch, vừa công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, Vietjet Air sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu sẽ được phát hành 2 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng, với đợt 1 dự kiến trong quý III/2024 và đợt 2 là 1.000 tỷ đồng, dự kiến từ quý III đến quý IV/2024. Cách đây vài hôm Vietjet Air đã ký với Tập đoàn Kỹ thuật hàng không vũ trụ Honeywell một thỏa thuận hợp tác trị giá 1,1 tỷ USD về cung cấp các thiết bị điện tử và dịch vụ kỹ thuật hàng không cho đội tàu bay của hãng. Hồi tháng 7/2024, Vietjet Air ký thỏa thuận mua máy bay trị giá 7,4 tỷ USD tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough Airshow 2024. Các tàu bay mới sẽ thay thế đội máy bay A330-300 hiện tại của hãng cũng như hỗ trợ kế hoạch mở rộng mạng bay xa hơn. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: PH Tai hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước hôm 21/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã bày tỏ mong muốn xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm hàng không của khu vực và thế giới. Bà Thảo kiến nghị cần tạo điều kiện để hàng không thu hút nhanh nhất du lịch, giao thương, đầu tư quốc tế đến Việt Nam. Đại diện Vietjet cũng mong muốn Việt Nam có thể trở thành trung tâm đào tạo nhân lực và công nghệ hàng không. Việt Nam hoàn toàn có điều kiện và năng lực để xây dựng hệ thống hangar là hạ tầng cho trung tâm dịch vụ kỹ thuật tàu bay quy mô khu vực tại các sân bay Việt Nam. Hiện Vietjet vận hành hơn 100 tàu bay. Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu vận tải hàng không của VJC đạt gần 33.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.166 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vietjet khai thác hơn 149 đường bay, bao gồm 38 đường bay quốc nội và 111 đường bay quốc tế.