Vietcombank quay trở lại với Eximbank

Vietcombank vốn không xa lạ gì với các cổ đông lâu năm của Eximbank bởi “ông lớn” ngân hàng quốc doanh này từng nhiều năm liền là cổ đông lớn tại đây. Tháng 12/2018, Vietcombank đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Eximbank từ hơn 8% xuống còn 4,84% theo yêu cầu tại Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước, sau đó lần lượt thoái hết vốn tại Eximbank thông qua giao dịch trên sàn HOSE.

Với việc quay trở lại Eximbank, thương vụ không được tiết lộ thời điểm bắt đầu mua vào, nhưng ước tính Vietcombank đã chi ra hơn 1.000 tỷ đồng để nắm giữ 4,51% vốn điều lệ Eximbank.

Về Eximbank, 9 tháng đầu năm 2024 tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Tổng huy động tăng 9,1% so với đầu năm; tăng 12,2% so với cùng kỳ. Dư nợ tăng 15,1% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank tăng đều qua các quý (trong đó lợi nhuận trước thuế quý III tăng 39% so với cùng kỳ). Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở ngưỡng 12-14%, cao hơn so với ngưỡng 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.