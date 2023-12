Việt Nam xếp hạng 7 nhan sắc nhờ thành tích của Lê Hoàng Phương, Phương Nhi

Trang chủ của chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns công bố bảng xếp hạng Country of the Year 2023. Đây là bảng xếp hạng đánh giá thành tích thi sắc đẹp của các quốc gia trong năm 2023.

Điểm của các quốc gia được tổng hợp từ các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Trái Đất.

Hiện tại, vẫn chưa diễn ra chung kết Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Trái Đất nên thứ hạng của bảng xếp hạng có thể thay đổi trong thời gian tới.