Việt Nam và ASEAN ủng hộ tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam và ASEAN sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Toàn cảnh sự kiện. Ngày 13/11, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra sự kiện cấp cao do Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) tổ nhân chức nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế phòng chống tất cả các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tham dự sự kiện có sự tham gia đông đảo đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc và một số các tổ chức quốc tế, khu vực liên quan. Trao đổi tại sự kiện, hầu hết ý kiến đều chia sẻ quan ngại về các nguy cơ do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra đối với hòa bình, an ninh quốc tế và phát triển bền vững, tác động tiêu cực đối với sự ổn định và gắn kết xã hội ở nhiều quốc gia, đòi hỏi tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực để giải quyết các thách thức này. Phát biểu về nỗ lực ứng phó của các khu vực, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhận định tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức là cản trở lớn đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực Đông Nam Á, trong đó nghiệm trọng nhất là vấn nạn buôn bán ma túy, buôn bán người và tội phạm mạng. Để ứng phó với những vấn đề cấp bách này, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng thiết yếu, bổ trợ cho các nỗ lực của các quốc gia. Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại sự kiện.