Việt Nam và Anh: Tìm công nghệ cho mục tiêu Net Zero 2050

Phiên thảo luận đề cập tới những thách thức và giải pháp nhằm đạt mục tiêu Net Zero trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung vào các vấn đề như năng lượng tái tạo, hydro xanh, lưu trữ năng lượng, khử cacbon trong công nghiệp, cơ sở hạ tầng, kinh tế tuần hoàn, tài chính khí hậu… Các diễn giả cũng thảo luận xoay quanh thách thức về chính sách, đầu tư và huy động vốn trong quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam, thị trường carbon Việt Nam.

Mục tiêu Net Zero vào năm 2050 không phải là vấn đề riêng của từng nước mà là vấn đề toàn cầu. Do đó, diễn đàn này sẽ giúp các nhà khoa học Việt Nam ở trong nước cũng như ở Anh có cái nhìn tổng thể hơn về những bước phát triển và thành tựu công nghệ về Net Zero.

Đặc biệt, hội thảo được đồng tổ chức bởi ICL, trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ và khoa học, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến phát triển bền vững, công nghệ sạch và môi trường. Đây là cầu nối giúp các nhà khoa học hai nước thảo luận, trao đổi những công nghệ mới hiện nay ở Anh trong lĩnh vực Net Zero, khả năng ứng dụng các công nghệ vào Việt Nam cũng như các kinh nghiệm về chính sách, quản trị và đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

“Việt Nam có thể học hỏi từ Anh trong các lĩnh vực như sản xuất hydro xanh, công nghệ lưu trữ năng lượng và các giải pháp công nghệ khác, đồng thời vận động tài trợ cho các dự án. Hiện ở Anh có nhiều quỹ và tổ chức sẵn sàng tài trợ, tư vấn cho các dự án về lĩnh vực năng lượng xanh, phát triển bền vững”, Phó Giáo sư Yến Trần nói.