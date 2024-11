Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất linh kiện mới cho SpaceX của Elon Musk

Các đối tác cung ứng linh kiện cho thiết bị Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đang chuyển dịch sản xuất từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam. Wistron NeWeb Corporation (WNC) - đối tác Đài Loan (Trung Quốc) cung ứng linh kiện cho SpaceX, đang sản xuất bộ định tuyến và thiết bị mạng dành cho Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk ở một nhà máy tại tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Báo cáo thường niên mới nhất của công ty vào tháng 4 cho biết: "Trước những rủi ro địa chính trị và nhu cầu thay đổi liên tục của khách hàng, WNC đã tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu". Universal Microwave Technology, một nhà cung cấp và sản xuất linh kiện vệ tinh khác của SpaceX, đã đầu tư vào một nhà máy tại Việt Nam trong năm nay, theo một tài liệu chính thức từ công ty. Ngoài ra, công ty này cũng đang xây dựng nhà máy mới tại Thái Lan. "Việc lập kế hoạch năng lực sản xuất ở nước ngoài sẽ giúp khách hàng giảm bớt sự nghi ngờ về rủi ro địa lý, được khách hàng công nhận và tăng phạm vi hợp tác với khách hàng", công ty cho biết. Các đối tác cung ứng của SpaceX đang chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Ảnh: The Economic Times Đài Loan (Trung Quốc) có ngành công nghiệp vệ tinh lớn, với khoảng 50 công ty sản xuất thiết bị mặt đất và linh kiện nhạy cảm khác. Chính quyền hòn đảo ước tính sản lượng của ngành này đã vượt quá 200 tỷ đô la Đài Loan (6,23 tỷ USD) vào năm ngoái. Trong khi đó, SpaceX có khoảng một chục nhà cung cấp trực tiếp từ Đài Loan. Shenmao Technology, nhà cung cấp vật liệu hàn cho bảng mạch in, cũng là đối tác cung ứng linh kiện cho SpaceX, cho biết vào tháng 4 rằng họ sẽ chi 5 triệu USD để xây dựng một cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Vào tháng 9, có thông tin cho biết SpaceX muốn đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, song không nêu chi tiết thời điểm và mục đích của khoản đầu tư. Sự chuyển dịch công nghệ cao Các nguồn tin cho hay, việc những đối tác chuyển dịch hoặc mở rộng sản xuất sang Việt Nam phần lớn là do yêu cầu của SpaceX. Chin-Poon Industrial, nhà sản xuất linh kiện vệ tinh đang là đối tác của SpaceX, nói rằng công ty của Elon Musk đã yêu cầu họ chuyển hoạt động sản xuất đơn đặt hàng mới từ Đài Loan sang Thái Lan, trích dẫn các “cân nhắc về địa chính trị”. Việc chuyển dịch sản xuất linh kiện Starlink của SpaceX ra khỏi Đài Loan cho thấy xu hướng này vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ. Ming-Kuen Lai, Tổng giám đốc Acter, một công ty xây dựng của Đài Loan, cho biết hoạt động kinh doanh ở Đông Nam Á của công ty tăng 50% trong năm ngoái. Mức tăng trưởng này vượt trội so với các thị trường cốt lõi của Acter là Đài Loan và Trung Quốc. Acter chuyên xây dựng các nhà máy điện tử và phòng sạch cho các công ty công nghệ như Foxconn, Delta Electronics, Wistron và ASE Technology. Hiện tại, thị trường Đông Nam Á chỉ đóng góp hơn 10% doanh thu của Acter. Tuy nhiên, ông Ming-Kuen Lai nhấn mạnh Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. “Việt Nam đang trải qua thời kỳ bùng nổ lắp ráp điện tử, trong khi Thái Lan đang chứng kiến sự gia tăng các nhà máy sản xuất bảng mạch in mới và Malaysia đang thu hút các doanh nghiệp đóng gói bán dẫn”, ông nói. Căng thẳng địa chính trị, kết hợp với ưu tiên khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tạo ra những chuyển động lớn trong ngành công nghệ. Sau nhiều thập niên tập trung sản xuất tại Trung Quốc và Đài Loan, các nhà lắp ráp điện tử như Foxconn, Quanta và Wistron, cùng với các nhà cung cấp chip lớn từ TSMC đến United Microelectronics Corporation (UMC), đang chạy đua thiết lập hoạt động tại Đông Nam Á, Nhật Bản và thậm chí cả châu Âu. (Tổng hợp)