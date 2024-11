Việt Nam sẵn sàng đăng cai Thế vận hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa 2029

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đã có buổi làm việc cùng Liên đoàn Thế vận hội Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới. Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi về việc đăng cai Thế vận hội Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới 2029 diễn ra tại Việt Nam (WPFG 2029). Về phía Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội. Đại diện Liên đoàn Thế vận hội Cảnh sát và Cứu hỏa có ông Danny Bodycoat APM, Chủ tịch Ủy ban Lựa chọn Địa điểm; ông Edmund Russell, Giám đốc Điều hành... Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh thay mặt ban lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn các lãnh đạo đến từ Liên đoàn Thế vận hội Cảnh sát và Cứu hỏa (WP&FG Federation) đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội (Ảnh: Trần Văn). Đồng thời, Đại tá Thanh cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Thế vận hội Cảnh sát và Cứu hỏa và cam kết Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện thành công. Ông Danny Bodycoat, Chủ tịch Ủy ban lựa chọn địa điểm, bày tỏ niềm vui khi Việt Nam đăng ký đăng cai tổ chức WPFG 2029. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới với thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là "thành phố vì hòa bình". Việc Việt Nam đăng ký đăng cai tổ chức Thế vận hội Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới 2029 không chỉ khẳng định vị thế của đất nước mà còn cho thấy sự tin tưởng của quốc tế vào khả năng tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu văn hóa, lòng hiếu khách và tiềm năng du lịch của đất nước đến bạn bè quốc tế. Trong 5 ngày làm việc vừa qua (từ 11 đến 14/11), đoàn công tác đã tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức dự kiến cho sự kiện để xem mức độ phù hợp, đánh giá tiêu chuẩn Việt Nam có phù hợp để đăng cai Thế vận hội 2029 hay không. Tại buổi làm việc, đoàn đã đánh giá và tư vấn để phía Công an Việt Nam nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ dự đăng cai. Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện thể thao quốc tế thông qua hợp tác chặt chẽ với các liên đoàn và hiệp hội thể thao toàn cầu, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các đoàn vận động viên và quan khách quốc tế khi đến tham gia sự kiện. Hiệp hội cũng tin tưởng với sự tham gia, hưởng ứng và hỗ trợ nhiệt tình từ các bộ, ban, ngành và cơ quan cảnh sát, lính cứu hỏa của nước chủ nhà, hứa hẹn mang đến một kỳ đại hội an toàn, thành công và đầy ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và củng cố tình hữu nghị giữa các lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa trên toàn cầu. Tại Thế vận hội Cảnh sát và Cứu hỏa năm 2023 tổ chức tại Canada, đoàn thể thao Công an nhân dân đã xuất sắc vượt qua những vận động viên đến từ các quốc gia có nền thể thao phát triển như Pháp, Đức, Canada, Brazil... để giành huy chương Vàng ở nội dung Karate. Đây cũng là lần đầu tiên Thể thao CAND tham gia tranh tài tại WPFG. Trần Văn