Việt Nam nói về phán quyết của tòa án tại Seoul vụ thảm sát ở Quảng Nam

Không gian TP. Thủ Đức (TPHCM) được chia thành 9 khu vực phát triển, trong đó phân vùng số 1 thuộc các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú sẽ là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TPHCM, khu vực và có vị thế quốc tế; khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn.