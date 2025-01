Việt Nam - Liên bang Nga sẽ ký kết nhiều văn kiện quan trọng

Trong chuyến thăm Việt Nam tới đây của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin, dự kiến hai bên sẽ thảo luận một cách thực chất về triển vọng tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Mới đây, trước thềm chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin, từ ngày 14 đến ngày 15-1-2025, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko đã có đánh giá về chuyến thăm và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin - Ảnh: TTXVN Theo Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, yếu tố then chốt để không ngừng phát triển và củng cố quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga chính là đối thoại chính trị thường xuyên và có ý nghĩa ở cấp cao nhất. Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực Đại sứ G.S.Bezdetko cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin sẽ hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề cấp bách của sự hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo. Hai bên đặc biệt chú trọng đến việc triển khai các dự án chung trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Sau các cuộc đàm phán, dự kiến sẽ ký kết một số văn bản chung. “Việc một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên bang Nga thăm Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời điểm trước Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên Xô/Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (30-1-1950 - 30-1-2025) là sự kiện mang tính biểu tượng”, Đại sứ G.S.Bezdetko nói. Theo Đại sứ, năm nay cũng đánh dấu nhiều ngày kỷ niệm quan trọng và đáng ghi nhớ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Cụ thể như Kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (ngày 9-5-2025), Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước của Việt Nam (ngày 30-4-2025), Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (ngày 2-9-2025), cũng như Kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 29-5-2025). Đại sứ G.S.Bezdetko đánh giá trong 75 năm qua, hai nước đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, trong đó có những kinh nghiệm độc đáo về hợp tác cùng có lợi và đa dạng. Từ năm 2001, quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã đạt đến vị thế chiến lược và từ năm 2012 được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong giai đoạn hiện nay, hai nước tương tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân đạo, quốc phòng và an ninh. Đối thoại chính trị thường xuyên Theo Đại sứ G.S.Bezdetko, yếu tố then chốt để không ngừng phát triển và củng cố quan hệ Nga-Việt chính là đối thoại chính trị thường xuyên và có ý nghĩa ở cấp cao nhất. Động lực quan trọng thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước là kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Việt Nam (19-20/6/2024), cuộc gặp của Tổng thống Liên bang Nga với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS (24/10/2024), cũng như chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn (ngày 8-10/9/2024). Trong tháng 9-2024, kỳ họp kỷ niệm 25 năm thành lập Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật đã được tổ chức tại Moskva dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà. Các cuộc tiếp xúc được tổ chức năng động giữa các bộ, ban, ngành có thẩm quyền trong bối cảnh thực hiện các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và đầu tư, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, văn hóa và du lịch. Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko tại một buổi chia sẻ thông tin về hợp tác giữa hai nước, hồi tháng 5-2024. Ảnh: TTXVN Các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước cũng đang được thiết lập thông qua các tổ chức kinh doanh. Với những diễn biến tích cực trên của quan hệ hai nước, Đại sứ G.S.Bezdetko cho biết trong chuyến thăm Việt Nam tới đây của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga M.V. Mishustin, dự kiến hai bên sẽ thảo luận một cách thực chất về triển vọng tăng cường hợp tác Nga-Việt trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và nhân đạo. Dự kiến hai bên sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề tăng cường phối hợp hành động trên trường quốc tế, chủ yếu tại Liên hợp quốc và theo các định dạng lấy ASEAN làm trung tâm, dựa trên sự gần gũi hoặc trùng hợp về lập trường của Nga và Việt Nam về các vấn đề chính của chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực. “Chúng tôi đánh giá cao kết quả tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS theo hình thức “tiếp cận/BRICS+” (Kazan, ngày 24-10-2024) và tại cuộc gặp bên lề Hội nghị này với Tổng thống Liên bang Nga V.V. Putin”, Đại sứ G.S.Bezdetko nhấn mạnh.