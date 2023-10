Việt Nam: hơn 33 triệu người sử dụng TV để xem YouTube, nhiều nhất Đông Nam Á.

Tại sự kiện YouTube Works Awards diễn ra tối 3/10 YouTube Việt Nam đã công bố nhiều con số thú vị.

Theo đó YouTube đã tiếp cận hơn 50 triệu người trưởng thành (trong tổng số ước tính 68 triệu người trưởng thành) ở Việt Nam và tái khẳng định sự vị thế vững chắc trong lòng khán giả. Hơn 50% thời gian xem nội dung được sản xuất bởi các kênh ở Việt Nam đến từ nước ngoài.

Tính đến tháng 6/2023, tổng số giờ nội dung được tải lên YouTube bởi các kênh ở Việt Nam đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian xem các video phim truyền hình trên YouTube trong quý 2/2023 tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, và Việt Nam đã có thêm hơn 15.000 kênh với hơn 100.000 người đăng ký, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo khảo sát của Kantar (Số liệu dựa trên dữ liệu nội bộ của Google và khảo sát của Kantar với 2063 người xem video hàng tuần từ 18 đến 64 tuổi tại Việt Nam, được thực hiện từ ngày 26 tháng 5 năm 2023 đến ngày 13 tháng 6 năm 2023), nếu người xem ở Việt Nam chỉ có thể xem một dịch vụ trong cả năm, thì nền tảng số 1 mà họ lựa chọn là YouTube.

YouTube cũng xếp hạng số 1 tại Việt Nam là kênh mạng xã hội có nội dung đa dạng nhất, cho phép người dùng truy cập vào nhiều loại nội dung khác nhau, ví dụ như: video ngắn, video dài, video trực tiếp.

Ông Marc Woo, Giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam, Google Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “YouTube dành cho mọi đối tượng khán giả và có sẵn nhiều sự lựa chọn, từ video Shorts 6 giây đến phim tài liệu dài 2 tiếng hoặc phim truyền hình nhiều tập. Sự kỳ diệu này chỉ có thể xảy ra nhờ rất nhiều nỗ lực và hợp tác giữa các bên đối tác đáng tin cậy”.

YouTube cũng cho hay giải thưởng YouTube Works Việt Nam đã nhận được hơn 150 bài dự thi tranh tài ở 10 hạng mục, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và đến từ nhiều đơn vị quảng cáo thuộc nhiều quy mô khác nhau.

Và top 3 của hạng mục ‘Best of Vietnam’ danh cho cho các tác phẩm:

● Top 1: MILO Dynamind - Tăng cường khả năng cá nhân hóa bằng giải pháp hỗ trợ bởi AI của YouTube

● Top 2: Dự án GrabConnect - Số hóa chuỗi cung ứng từ nông trại đến nhà của người dùng Việt Nam

● Top 3: Sữa Ông Thọ - MV “Bảo tàng tuổi ther”

Giải thưởng cho hạng mục "Best of Tet" thuộc về HomeCare với chiến dịch "OMO Tết 2023: Biết ơn hóa hành động, lấm bẩn thêm tự hào", và giải thưởng cho hạng mục "Best of Vietnam" thuộc về Nestle với chiến dịch "MILO Dynamind - Tăng cường khả năng cá nhân hóa bằng giải pháp hỗ trợ bởi AI của YouTube". 8 hạng mục khác bao gồm: The Big Bang, The Fire Starter, The All Action Hero, The Long And Short, The Collaborator, The Alchemist, The Changemaker, The Connected Canvas.

Danh sách đầy đủ các hạng mục: