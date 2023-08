Việt Nam-Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác ở lĩnh vực truyện tranh trực tuyến

''Ngôi trường xác sống'' (All of us are dead) - webtoon nổi tiếng của Hàn Quốc được chuyển thể thành công sang dạng phim dài tập, được Netflix sản xuất và phát sóng độc quyền. (Ảnh tổng hợp)

Hàn Quốc rất quan tâm đến thị thường webtoon, hoạt hình của Việt Nam. Đây là thông tin được Cơ quan Sáng tạo nội dung Hàn Quốc (KOCCA) khẳng định trong hoạt động kết nối doanh nghiệp - Hội thảo biz-matching trực tuyến 2023 lần thứ 2.

Hội thảo này kéo dài trong hai ngày 8-9/8 vừa qua, do chi nhánh của KOCCA tại Việt Nam tổ chức, nhằm tạo kết nối, hỗ trợ hợp tác nội dung Việt-Hàn, giúp các doanh nghiệp của nước này tiến vào thị trường Việt Nam.