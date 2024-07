Việt Nam đón gần 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 7 tháng năm 2024

Du khách Hàn Quốc trải nghiệm làm tranh Đông Hồ ở Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2024 đạt 1,15 triệu lượt (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước). Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt (tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023) và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với gần 2,6 triệu lượt (chiếm 26%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 2,1 triệu lượt (chiếm 21,4%). Hai thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm tới tháng Bảy.