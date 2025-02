Việt Nam đã có trạm trung chuyển Internet quốc tế đầu tiên

CMC Telecom là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, đồng thời là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông duy nhất tại Việt Nam có cổ đông nước ngoài (TIME dotCom - Malaysia). Với sứ mệnh trở thành Nhà cung cấp dịch vụ toàn diện cho doanh nghiệp và tổ chức, CMC Telecom cung cấp các giải pháp về Trung tâm dữ liệu, Cloud, Kết nối, Managed Services và An toàn an ninh thông tin.

BBIX, Inc. được thành lập năm 2003, thuộc Tập đoàn SoftBank, chuyên cung cấp dịch vụ Internet Exchange (IX) trung lập tại Nhật Bản và trên toàn cầu. BBIX đã mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, với các điểm kết nối thành công tại Philippines, Thái Lan, Singapore và nay là Việt Nam.