Việt Nam có thêm 33 Bảo vật Quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận 33 Bảo vật Quốc gia Một trong những bảo vật được công nhận đợt này là ấn Hoàng đế chi bảo thời Minh Mạng 1823 đang lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, tỉnh Bắc Ninh. Ấn do ông Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu bảo tàng, chi 6,1 triệu euro (hơn 153 tỉ đồng) mua từ phía Pháp, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam. Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” - báu vật hoàng cung của triều Nguyễn được công nhận Bảo vật Quốc gia. Ảnh: Minh Duy Hà Nội có nhiều bảo vật quốc gia nhất được công nhận đợt này, gồm trống đồng Đông Sơn (trong bộ sưu tập Kính Hoa) thế kỷ III-II trước Công nguyên của nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính; đôi rồng đá thành bậc đình Trích Sài, thế kỷ XV, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ; đôi tượng nghê đồng thế kỷ XVII tại Bảo tàng Hà Nội; ba chiếc ô tô phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội có ba bảo vật, gồm đầu phượng thời Lý, thế kỷ XI-XII; bình ngự dụng thời Lê sơ, thế kỷ XV; sưu tập gốm sứ Trường Lạc thời Lê sơ thế kỷ XV-XVI. Bảo tàng Lịch sử quốc gia có hai bảo vật là bia chùa Linh Xứng đời vua Lý Nhân Tông 1126; mộc bài Đa Bối niên hiệu Thiệu Long thứ 12, năm 1269. Quảng Nam và Huế có bốn hiện vật được công nhận. Cụ thể, các bảo vật của Quảng Nam gồm trống đồng Đông Sơn thế kỷ III-II trước Công nguyên và thạp đồng Đông Sơn thế kỷ III-I trước Công nguyên, thuộc sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long; trang sức vàng Lai Nghi và hạt mã não hình thú Lai Nghi, thế kỷ III trước Công nguyên đến giữa thế kỷ I. Trang sức vàng Lai Nghi được công nhận Bảo vật quốc gia Các bảo vật của Huế gồm phù điêu thời Minh Mạng, năm 1829; cặp tượng rồng thời Thiệu Trị năm 1842; ngai hoàng đế Duy Tân đầu thế kỷ 20; chuông Ngọ Môn thời Minh Mạng năm 1822… Danh sách 33 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia đợt 13 gồm: 1- Đàn đá Đắk Sơn, niên đại: khoảng 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đắk Nông. 2- Chõ gốm, niên đại: văn hóa Đông Sơn (khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay); hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo, TP HCM. 3- Trống đồng Vũ Bản, niên đại: văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II TCN; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam. 4- Trống đồng Đông Sơn (Sưu tập Kính Hoa), niên đại: Thế kỷ III - II TCN; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, TP Hà Nội. 5- Trống đồng Đông Sơn (Sưu tập Hoàng Long), niên đại: Thế kỷ III - II TCN; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. 6- Thạp đồng Đông Sơn (Sưu tập Hoàng Long), niên đại: Thế kỷ III -I TCN; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. 7- Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, niên đại: Từ thế kỷ III TCN - giữa thế kỷ I; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Nam. 8- Hạt mã não hình thú Lai Nghi, niên đại: Từ thế kỷ III TCN - giữa thế kỷ I; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Nam. 9- Tượng đồng tê tê Long Giao, niên đại: Khoảng thế kỷ I - II; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai. 10- Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc, niên đại: Thế kỷ I - III; hiện lưu giữ tại Ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang. 11- Mộ vò Gò Cây Trâm, niên đại: thế kỷ IV - V; hiện lưu giữ tại Ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang. 12- Tượng Avalokitesvara Bắc Bình, niên đại: Thế kỷ VIII - IX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Thuận. 13- Phù điêu Shiva múa Phong Lệ, niên đại: Thế kỷ X; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng. 14- Phù điêu Uma Chánh Lộ, niên đại: Thế kỷ XI; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng. 15- Sưu tập Đầu phượng thời Lý, Hoàng thành Thăng Long, niên đại: Thế kỷ XI - XII; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội. 16- Sáu (06) Tượng Kim Cương chùa Đọi Sơn, niên đại: Thời Lý (1118 - 1121); hiện được lưu giữ tại chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 17- Bia chùa Linh Xứng, niên đại: Ngày 3 tháng 3 năm Bính Ngọ, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7 (đời vua Lý Nhân Tông, 1126); hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. 18- Mộc bài Đa Bối, niên đại: Ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Thiệu Long thứ 12 (1269); hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. 19- Tượng rồng Tháp Mẫm, niên đại: Thế kỷ XII - XIII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng. 20- Phù điêu Kala Núi Bà, niên đại: Thế kỷ XIV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên. 21- Bình Ngự dụng thời Lê sơ, Hoàng thành Thăng Long, niên đại: Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. 22- Đôi rồng đá thành bậc đình Trích Sài, niên đại: Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại đình Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 23- Sưu tập gốm sứ cung Trường Lạc thời Lê sơ, Hoàng thành Thăng Long, niên đại: Thế kỷ XV - XVI; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. 24- Khánh đá chùa Điều, niên đại: Ngày tốt tháng 8 năm Nhâm Thân, niên hiệu Chính Hòa thứ 13 (đời vua Lê Hy Tông, 1692); hiện lưu giữ tại chùa Điều, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 25- Đôi tượng nghê đồng, niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội. 26- Chuông Ngọ Môn thời Minh Mạng, niên đại: Mùng 6 tháng 4, năm Minh Mạng thứ 3 (1822); hiện lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. 27- Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", niên đại: Tháng 3, năm Minh Mạng thứ 4 (1823); hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, tỉnh Bắc Ninh. 28- Phù điêu thời Minh Mạng, niên đại: năm 1829; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. 29- Cặp tượng rồng thời Thiệu Trị, niên đại: Năm 1842; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. 30- Bộ tượng Tam tổ Trúc Lâm, niên đại: Thế kỷ XIX; hiện thờ tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 31- Ngai Hoàng đế Duy Tân, niên đại: Đầu thế kỷ XX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. 32- Bộ kim phẩm đền Nghè, niên đại: Đầu thế kỷ XX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hải Phòng. 33- Ba chiếc xe ôtô được sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, niên đại: Từ năm 1954 đến 1969; hiện lưu giữ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.