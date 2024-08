Việt Nam có thể tiết kiệm hơn 5 tỷ USD nhờ thu phí không dừng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương - Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã công bố trên website của Trường kết quả báo cáo nghiên cứu khoa học với tiêu đề “Triển khai thu phí điện tử (ETC) trên cao tốc: Động thái toàn cầu, Lợi ích ước tính từ nghiên cứu trường hợp của Việt Nam và Những thảo luận chính sách” (Full Highway ETC Implementation: A Leapfrog in Vietnam's Digital (nus.edu.sg)).

Báo cáo dài gần 50 trang, trong đó Tiến sĩ Vũ Minh Khương và đồng sự tập trung xem xét quá trình chuyển đổi hệ thống ETC để quản lý đường cao tốc, các mô hình tương tự và lợi ích đo lường được qua con số. Với cấu trúc gồm 7 phần, Báo cáo đi từ việc khái quát các mô hình áp dụng ETC toàn cầu, bao gồm quá trình chuyển đổi tại Trung Quốc và Ấn Độ, đến việc chi tiết hóa những lợi ích tiềm năng của việc triển khai ETC trên đường cao tốc.

Các tác giả tiếp đó dành phần lớn dung lượng để phác họa những nỗ lực đặc biệt của Việt Nam trong việc triển khai ETC trên đường cao tốc, đặc biệt là lần đầu tiên lượng hóa được những lợi ích hữu hình mang lại cho nền kinh tế giai đoạn 2019-2023 cũng như dự báo đến 2030. Kết luận và một số bài học về các chính sách được trình bày trong 2 chương cuối.

Ước tính cả giai đoạn 2019-2030, Báo cáo tính toán việc triển khai ETC tại Việt Nam có thể giúp giảm 2,3 triệu tấn khí thải CO2, tiết kiệm 727 nghìn tấn xăng và dầu diesel, hơn 1 tỷ giờ nhân lực, 445 triệu giờ tuổi thọ phương tiện và 465 triệu USD chi phí vận hành cho việc thu phí. Tính theo giá trị tương đương tiền, tổng lợi ích kinh tế mang lại cho xã hội trong giai đoạn nêu trên khoảng 5,3 tỷ USD.