Việt kiều Canada cầm đầu đường dây mua bán hơn 100 kg ma túy lãnh án tử

Hám lợi, nam Việt kiều Canada đã tham gia và kéo theo người 4 người vào đường dây mua bán hơn 100 kg ma túy các loại. Sau 2 ngày xét xử, sáng nay (16/12), TAND TPHCM tuyên phạt Chu Bá Chung (40 tuổi, quốc tịch Canada), Trương Ngọc Mai (27 tuổi, ngụ quận 1), Trần Kim Loan (52 tuổi, ngụ quận 5) án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Cùng tội danh này, bị cáo Mai Thị Ngân (30 tuổi, quê Bạc Liêu) và Đỗ Thị Minh Tâm (39 tuổi, ngụ quận 3) cùng mức án chung thân. Bị cáo Nguyễn Vũ Khải Hoàng (29 tuổi, quê Bình Đinh) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Theo cáo buộc , sáng ngày 16/9/2022, tại khu vực đường Đỗ Ngọc Thạnh (quận 5), cảnh sát phát hiện Trương Ngọc Mai có nhiều biểu hiện nghi vẫn nên tiến hành kiểm tra. Khám người đối tượng, cảnh sát thu giữ gần 12 kg methamphetamine. Khai thác nhanh, Mai khai đang đi giao ma túy theo yêu cầu của Chu Bá Chung. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP Khám xét nơi ở của Mai ở phường Thảo Điền (TP Thủ Đức), cảnh sát không thu giữ thêm tang vật nào nhưng Mai khai đây là địa điểm để Nguyễn Vũ Khải Hoàng giao các loại ma túy. Cũng trong ngày 16/9/2022, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ của Trần Kim Loan và Đỗ Thị Minh Tâm gần 1 kg methamphetamine. Từ lời khai của các đối tượng trên, ngày 22/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Bá Chung (Việt kiều Canada) để điều tra. Theo lời khai của Chung, đầu năm 2019, bị cáo được một người tên Trai (không xác định được lai lịch) thuê cất giữ ma túy và giao cho người mua tại khu vực TPHCM với tiền công từ 1-200 USD/kg ma túy bán được. Đến đầu năm 2020, Chung thuê Mai nhận ma túy do người của Trai giao, cất giấu tại chỗ ở của Mai; Chung trả công cho Mai 10 triệu đồng/1 tuần. Từ đó, trung bình từ 1-2 tháng, Trai sẽ giao từ 5 kg đến 30 kg ma túy rồi nhắn tin thông tin người mua cho Chung và Mai biết, để giao “hàng”. Bị cáo Hoàng khai việc vận chuyển ma túy cho Mai là do một đối tượng tên Thạch (không rõ lai lịch) yêu cầu. Theo đó, ngày 13/9/2022, Hoàng chạy xe ô tô đến khu vực gần cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) nhận 1 vali đựng 30 kg methamphetamine và 10,4 kg MDMA của đối tượng Thạch vận chuyển về phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) giao cho Mai với tiền công là 100 triệu đồng. Trên đường đi, anh ta ghé về nhà riêng tại thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) giấu ma túy vào hộc đựng đồ tự chế đặt dưới băng ghế sau của xe ôtô để qua mắt lực lượng chức năng. Đến ngày 16/9/2022, Mai đóng 12 gói methamphetamine khối lượng gần 12 kg để trong 03 thùng giấy đi giao cho người tên Bình (không xác định được lai lịch) và 22 người khác theo yêu cầu của Chung, thì bị phát hiện bắt quả tang như trên. Đối tượng Trần Kim Loan khai, được một người tên Tám (không xác định được lai lịch) thuê giao ma túy cho người mua tại khu vực TPHCM. Mỗi khi có người mua, Tám nhắn thông tin cho Loan biết. Sau đó Mai đưa ma túy cho Loan đi giao cho khách. Còn Đỗ Thị Minh Tâm giao nhận ma tuý giúp Loan để nhận tiền công. Bị cáo Mai Thị Ngân được Chung giao nhiệm vụ nhận ma túy từ Trương Ngọc Mai để bán lại cho người khác. Theo cáo buộc, Chung và Mai phải chịu trách nhiệm hơn 100kg ma tuý các loại; Ngân chịu trách nhiệm hơn 1,3 kg ma túy các loại; Loan phải chịu trách nhiệm gần 3 kg methamphetamine; Tâm chịu trách nhiệm gần 2 kg methamphetamine; Hoàng chịu trách nhiệm hơn 40 kg ma tuý các loại.