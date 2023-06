Việt Anh: Diễn hay nhưng hát thế nào?

Là khách mời trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi, diễn viên Việt Anh đã có màn song ca ấn tượng với nữ diễn viên Quỳnh Nga. Nếu Quỳnh Nga cất tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo thì Việt Anh khoe giọng trầm nam tính trong ca khúc Phút Yêu Đầu.

Your browser does not support the video tag.

Việt Anh và Quỳnh Nga song ca "Phút Yêu Đầu" trong chương trình "Nghe nhạc cùng tôi".