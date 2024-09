Video: SVĐ huyền thoại của Malaysia bị phá hủy, chôn vùi ký ức đáng sợ với NHM Việt Nam

Shah Alam là SVĐ huyền thoại của bóng đá Malaysia, có sức chứa lên tới 80.372 người. Nơi đây đáng tiếc lại từng chứng kiến nhiều NHM Việt Nam phải đổ máu. Mới đây, mạng xã hội xôn xao một đoạn video phá hủy SVĐ Shah Alam của Malaysia. Khung cảnh ấn tượng khi SVĐ này bị phá hủy thậm chí còn lên mặt báo Anh, cụ thể là tờ The Sun danh tiếng. Your browser does not support the video tag. Với sức chứa 80.372 người, SVĐ Shah Alam đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong lịch sử bóng đá Malaysia khi nó được xây dựng từ năm 1990 và bắt đầu hoạt động năm 1994. Tới năm 2020, SVĐ này bị đánh giá đã xuống cấp nghiêm trọng, trở nên không còn an toàn với NHM. Vì vậy, SVĐ này được xác định cho phá đi, xây lại. Quá trình phá hủy SVĐ Shah Alam dự kiến sẽ hoàn tất cuối năm nay và xây dựng lại thành công vào năm 2029. SVĐ mới sẽ được làm hiện đại hơn, có cả mái che sở hữu chế độ mở ra hoặc phủ kín toàn bộ, sẽ không chỉ dùng thi đấu bóng đá mà còn tổ chức các sự kiện âm nhạc. Đáng chú ý, SVĐ Slah Alam mới dự kiến sẽ thu gọn còn 35.000 - 45.000 chỗ ngồi.

NHM Việt Nam bị đánh tại SVĐ Shah Alam hồi năm 2014. Với NHM Việt Nam, SVĐ Shah Alam cũng lưu giữ nhiều ký ức vui có, buồn có. Nổi bật nhất là hồi năm 2014 khi chúng ta tới đó thi đấu lượt đi Bán kết AFF Cup. Trận đó, ĐT Việt Nam chiến thắng 2-1 nhưng không thể vui nổi vì trên khán đài, rất nhiều NHM đội khách bị các fans quá khích chủ nhà hành hung, tới mức nhiều CĐV Việt Nam đã chảy máu, bị thương tích nặng. Tới lượt về, nỗi đau tiếp tục khi ĐT Việt Nam bất ngờ thua 2-4 và bị loại chung cuộc.