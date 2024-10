Video quảng cáo du lịch ở nơi 'bí ẩn nhất thế giới' gây sốt

Một đoạn video mang tính chất quảng bá cho du lịch ở quốc gia "bí ẩn nhất thế giới" bất ngờ được tung ra, thu hút sự chú ý trên các diễn đàn cũng như mạng xã hội. Đây là sản phẩm của một công ty du lịch thuộc sở hữu của Nhà nước, với mục đích thu hút khách du lịch nước ngoài tới Triều Tiên. Video ghi lại cảnh những du khách nước ngoài tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển Majeon ở tỉnh Nam Hamgyong.

Ảnh chụp màn hình Điều khiến đoạn quảng cáo này gây chú ý là những du khách trong video được diện trang phục biển khá thoải mái. Nhiều bình luận bên dưới video dự đoán rằng, đây rất có thể là bãi biển dành riêng cho các du khách nước ngoài. Tại đây, họ có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như bơi lội, lái mô tô nước, chơi bóng chuyền,... Ngoài ra, những du khách xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo còn được phỏng vấn bằng tiếng Nga. Trước đó, hai công ty lữ hành được quyền khai thác du lịch ở Triều Tiên là Koryo Tours và KTG Tours công bố rằng, từ cuối năm nay quốc gia Đông Bắc Á này sẽ chính thức nối lại các hoạt động du lịch quốc tế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đặc biệt quan tâm tới dự án khu du lịch Wonsan-Kalma. Ảnh: KCNA Thông báo Triều Tiên mở cửa du lịch được đưa ra ngay sau khi nhà lãnh đạo nước này trực tiếp đến thăm một điểm du lịch mới, khu Wonsan-Kalma, trên bờ biển phía đông. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, khu nghỉ dưỡng sẽ mở cửa vào tháng 5/2025. Theo VietNamNet