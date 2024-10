Video ông Trump lắc lư theo nhạc suốt 40 phút trên sân khấu

Cuộc vận động tranh cử của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Pennsylvania đã biến thành một buổi hòa nhạc bất ngờ khi ông Trump kết thúc sự kiện bằng việc bật nhạc và lắc lư suốt 40 phút trước đám đông. Your browser does not support the video tag.

Video: The Guardian Theo Guardian, trong sự kiện diễn ra hôm thứ Hai (14/10), sau khi trả lời các câu hỏi về kinh tế và chi phí sống của những người ủng hộ, ông Trump nói đùa rằng "có ai muốn ngất xỉu không". Tiếp đó, cựu Tổng thống Mỹ nói: "Đừng ai hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Chúng ta chỉ nghe nhạc thôi. Hãy biến nó thành âm nhạc. Ai muốn nghe câu hỏi chứ, phải không?". Sau đó, trong hơn nửa giờ, danh sách phát nhạc gồm 9 bài của ông Trump bắt đầu vang lên và cựu Tổng thống hầu như chỉ đứng trên sân khấu, lắng nghe và nhảy chầm chậm. Ông Trump đã biến điệu nhảy giật cục, ngắn ngủi thành động tác đặc trưng vào cuối các cuộc gặp với những người ủng hộ trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, trong sự kiện hôm 14/10, điệu nhảy của ông mở rộng từ những động tác giật cục quen thuộc thành một động tác lắc lư chậm rãi dù ông thường đứng yên, nhìn xuống đám đông và chỉ tay vào những người tham dự. Màn lắc lư của ông Trump đã khiến đối thủ Kamala Harris bày tỏ lo ngại về tình trạng tinh thần của ông. "Hy vọng ông ấy vẫn ổn", ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Harris cho biết trên mạng xã hội. Theo Vietnamnet