Video Nick Jonas nghi bị ngắm bắn giữa concert, hốt hoảng tháo chạy khỏi sân khấu

Cư dân mạng đang lan truyền video Nick Jonas tháo chạy khỏi sân khấu 1 cách bất thường trong lúc biểu diễn. Ngày 17/10, tờ USA Today đưa tin 1 tình huống bất ngờ đã xảy ra tại buổi hòa nhạc của Jonas Brothers ở Praha (Cộng hòa Séc) khiến Nick Jonas hoảng loạn, ban tổ chức nháo nhào. Theo đó, trong lúc Nick Jonas đang biểu diễn, 1 tia laser đã chiếu thẳng vào nam ca sĩ. Nghi vấn bản thân bị ngắm bắn, Nick Jonas đã hốt hoảng tháo chạy khỏi sân khấu, tay làm động tác dừng chương trình ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Video Nick Jonas bỏ chạy tại concert gây bàn tàn xôn xao trên MXH. Nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về nguồn gốc của ánh đèn laser nói trên. Đồng thời, họ cũng cho rằng sự kiện âm nhạc của Jonas Brothers chưa đảm bảo an ninh. Your browser does not support the video tag.

Phản ứng hốt hoảng của Nick Jonas gây hoang mang Trước lời bàn tán và sự hoang mang của khán giả, ban tổ chức sự kiện xác nhận với Entertainment Weekly rằng buổi biểu diễn của Jonas Brothers đã phải gián đoạn trong vài phút. Tuy nhiên, sự cố này phát sinh không phải do có người ngắm bắn súng như dân tình đồn đoán mà sự thật là đã có 1 khán giả sử dụng thiết bị chiếu laser bị cấm ở concert. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, các mối nghi ngờ về vũ khí nguy hiểm đe dọa tính mạng của nghệ sĩ và người tham sự kiện đã được loại bỏ. Vì vậy, Nick Jonas, Joe Jonas và Kevin Jonas đã quay lại sân khấu biểu diễn bình thường. "Chúng tôi xin thông báo buổi biểu diễn của Jonas Brothers phải tạm ngừng là vì có 1 người đã sử dụng thiết bị chiếu laser bị cấm và chĩa đèn vào Nick Jonas, không có sự bất thường nào về an ninh ở đây", ban tổ chức sự kiện khẳng định. Trong khi đó, người đại diện của Jonas Brothers không phản hồi về vụ việc khi truyền thông liên hệ.

Phía ban tổ chức phủ nhận Nick Jonas bị ngắm bắn và cho biết buổi biểu diễn bị gián đoạn vì có khán giả sử dụng thiết bị chiếu laser bị cấm Nick Jonas, Joe Jonas và Kevin Jonas đang thực chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với tên gọi The Tour. Buổi biểu diễn cuối cùng ở châu Âu của họ là tại Ba Lan. Sự cố thiết bị chiếu laser sử dụng trái phép tại concert của Jonas Brothers diễn ra trong bối cảnh làn sóng hành vi tiêu cực tại buổi hòa nhạc gia tăng báo động trong những tháng gần đây. Hồi tháng 9, Taylor Swift đã phải hủy bỏ 3 buổi biểu diễn ở Vienna, Áo do phát hiện 1 âm mưu khủng bố nhắm vào địa điểm tổ chức. Cũng trong tuần tháng 9, ban nhạc Green Day phải dừng diễn, chạy khỏi sân khấu tại Michigan (Mỹ) sau khi phát hiện 1 chiếc máy bay không lái trái phép bay vào địa điểm tổ chức sự kiện.

Gần đây, Taylor Swift phải hủy bỏ 3 buổi biểu diễn ở Vienna, Áo do phát hiện âm mưu khủng bố nhắm vào địa điểm tổ chức