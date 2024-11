Video nhạy cảm của ông trùm với 8 ngôi sao hạng A

Tòa án đã cho triệu tập nhân chứng quan trọng trong vụ án tình dục của Sean “Diddy” Comb. Người này tuyên bố nắm giữ những đoạn video nhạy cảm của ông trùm và 8 ngôi sao hạng A. TMZ đưa tin Courtney Burgess đã được triệu tập làm chứng trước bồi thẩm đoàn trong vụ án tình dục của Sean “Diddy” Comb. Xuất hiện bên ngoài tòa án liên bang ở phía nam Manhattan (New York) vào ngày 31/10, Courtney Burgess và luật sư Ariel Mitchell xác nhận thông tin trên với báo chí.

Nhân chứng Courtney Burgess và luật sư Ariel Mitchell trả lời báo chí sau khi làm chứng trước bồi thẩm đoàn. Ảnh: TMZ. Ông Burgess cho biết đến trình diện sau khi nhận được liên lạc từ các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ - một trong những cơ quan liên bang có liên quan đến vụ án hình sự của Diddy. Trong khi đó, luật sư Mitchell khẳng định thân chủ của cô bị nhà chức trách triệu tập. Cô cũng tuyên bố có bằng chứng xác thực cho lời khai của Courtney trước tòa. Mitchell nói thêm họ phải dự một phiên điều trần riêng để xác định có bằng chứng nào cần chuyển cho chính quyền liên bang hay không. Nguồn tin riêng của TMZ thông tin trát đòi hầu tòa từ công tố viên liên bang yêu cầu Burgess giao nộp tất cả hồ sơ, bao gồm ổ đĩa USB, ổ cứng, thiết bị lưu trữ điện tử hoặc các thiết bị chứa video và các tệp khác có hình ảnh Diddy. Courtney Burgess không nằm trong vòng tròn mối quan hệ xã giao của Diddy. Ông liên quan đến vụ án vì là cộng sự cũ của Kim Porter, bạn gái cũ quá cố của ông trùm hip hop. Trên chương trình Banfield của NewsNation, Burgess cho biết Kim Porter đã đưa cho ông 11 chiếc USB trước khi qua đời vào năm 2018. Bên trong USB được cho là chứa các video nhạy cảm của Diddy và 8 ngôi sao hạng A, gồm 6 nam và 2 nữ. Burgess nhấn mạnh 2-3 nhân vật trong video là trẻ vị thành niên. Theo nhân chứng, tất cả ngôi sao có mặt trong video đều có vẻ như đang chịu ảnh hưởng của chất gây nghiện, họ dường như là nạn nhân chứ không phải cùng hội, cùng thuyền với nhà sản xuất sinh năm 1969.

Nhân chứng tuyên bố có băng sex của Diddy với 8 ngôi sao hạng A, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Ảnh: Ethan Miller. Burgess cũng tuyên bố từng nhận được bản thảo cuốn hồi ký của Kim Porter, có tựa đề là Kim's Lost Words: A Journey for Justice, from the other side. Cuốn sách kể chi tiết về các cáo buộc lạm dụng thể xác, cưỡng ép tình dục và hành vi bạo lực khác nhắm vào Diddy. Cuốn sách lặng lẽ phát hành trên Amazon vào tháng 9, với giá 22 USD. Ban đầu, nó không được chú ý nhiều, nhưng sau khi Diddy bị bắt, doanh số tăng vọt. Hiện Kim's Lost Words bị gỡ khỏi trang thương mại điện tử do bị 7 người con của Diddy tố cáo là giả mạo. Trong cuộc phỏng vấn mới, luật sư Mitchell mô tả những chiếc USB kể lại hoạt động lệch lạc của Diddy trong 30 năm qua. Trước đó, Mitchell đề cập đến những đoạn băng sex trong lần xuất hiện trên NewsNation vào đầu tháng 10. Theo nữ luật sư, một trong số những người nổi tiếng quay video nhạy cảm với Diddy có địa vị cao hơn. “Tôi có thể khẳng định nó tồn tại. Nó là có thật và người kia trong video rất dễ thấy. Không có nghi ngờ nào về việc liệu đó có phải người trong video hay không”, Mitchell cam đoan. Đại diện của Diddy chưa bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, luật sư Mark Geragos, cha của Teny Geragos - luật sư bào chữa cho ông trùm, cho biết "không tin" vào những cáo buộc của Burgess. Theo ông, phía công tố viên cũng không tin nên mới có động thái đưa nam nhân chứng ra trước bồi thẩm đoàn.

Hơn một tháng kể từ khi bị bắt, Diddy vẫn không nhận tội. Ông trùm bị giam giữ tại nhà tù ở Brooklyn, New York, và không được tại ngoại. Ảnh: Getty Images. Theo Tiền Phong