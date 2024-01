Video người dân đốt pháo hoa tại ban công chung cư ở Hà Nội gây 'thót tim'

"Chúng tôi đã báo cáo Ban quản lý tòa nhà, yêu cầu xác định nhóm người đốt pháo và có biện pháp xử lý", anh Đức Anh nói.

Thót tim người dân đốt pháo hoa ở ban công chung cư cao tầng Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an phường Mai Động cho biết đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và xác minh rõ nguồn gốc pháo được sử dụng.

"Chúng tôi sẽ phối hợp Ban quản lý tòa nhà mời hộ dân trên lên làm việc để nhắc nhở, đồng thời cam kết không tái diễn hành vi trên trong nội khu chung cư", vị chỉ huy nói.