Video Ngọc Trinh bế em bé gây sốt MXH

Clip người đẹp Ngọc Trinh nhẹ nhàng khéo léo bồng bế một nhóc tỳ đang được chia sẻ chóng mặt. Hiện tại, Ngọc Trinh đã quay trở lại hoạt động nghệ thuật, tham gia sự kiện trong showbiz Việt sau thời gian vướng ồn ào. Vào ngày 27/10, người mẫu gốc Trà Vinh gây bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc bồng bế vô cùng khéo léo một em bé sơ sinh trên trang cá nhân. Clip này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Thực tế đây là khoảnh khắc được ghi lại khi Ngọc Trinh tham gia buổi tiệc mừng đầy tháng của bé Gia Linh - con gái của diễn viên Chi Bảo và vợ doanh nhân Lý Thùy Chang. Ngoài người mẫu gốc Trà Vinh, dàn sao Việt nổi tiếng cũng tham gia ngày vui này của vợ chồng nam diễn viên Chi Bảo như ca sĩ Lệ Quyên, Bảo Thy, Hà Nhi, Thu Minh, doanh nhân Anh Thơ, Trương Ngọc Ánh... Your browser does not support the video tag.

Buổi tiệc này còn có sự tham gia của dàn sao Việt nổi tiếng như ca sĩ Lệ Quyên, Bảo Thy, Hà Nhi, Thu Minh, doanh nhân Anh Thơ, Trương Ngọc Ánh... Vào ngày 27/9, diễn viên Chi Bảo và vợ doanh nhân Lý Thùy Chang hạnh phúc thông báo gia đình có thêm thành viên mới. Bé Gia Linh có tên tiếng Anh là Jennie. Nhóc tỳ ra đời bằng phương pháp sinh mổ. "Thế lực nhí" được khen ngợi có vẻ ngoài dễ thương đáng yêu. Trong buổi tiệc mừng đầy tháng nhóc tỳ này còn có một việc làm vô cùng ý nghĩa. Các khách mời khi tham dự không tặng hoa, quà cho bé Gia Linh mà đã chung tay quyên góp được 950 triệu đồng ủng hộ quỹ từ thiện Hiểu về Trái tim. Chi Bảo và Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn từ năm 2021. Từ khi "về chung một nhà" với Chi Bảo, Lý Thùy Chang cũng thường xuyên khoe được chồng chiều chuộng, tặng nhiều món quà giá trị từ nhà cửa đến xe sang. Trong thời gian mang thai, Lý Thùy Chang được ông xã Chi Bảo đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ăn uống và check-in ở những địa điểm sang chảnh. Vào tháng 6/2024, cô còn bày tỏ sự hạnh phúc khi được nửa kia tặng 2 chiếc xe ô tô giá trị "khủng" trong ngày sinh nhật. Theo Người Đưa Tin