Video H'Hen Niê về quê nhặt sầu riêng bỗng gây sốt, hút 10 triệu lượt xem

Trên trang TikTok cá nhân của H'Hen Niê, loạt video về cuộc sống vùng quê Đắk Lắk thu hút sự quan tâm từ dân mạng. Hoa hậu xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, giới thiệu đến khán giả những hình ảnh sinh hoạt đời thường của cô ở quê, từ việc ra vườn hái rau quả cho đến vào bếp nấu ăn.



H'Hen Niê gây "sốt" với loạt video thăm vườn tại quê nhà (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, những video thăm vườn của H'Hen Niê đạt lượng tương tác "khủng", với hơn 10 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận chỉ sau vài ngày đăng tải. Khán giả bày tỏ thích thú trước khu vườn rộng rãi xanh mướt, đủ loại cây trái của gia đình hoa hậu 9X.

H'Hen Niê chia sẻ, hiện là mùa mưa nên vườn nhà cô có rất nhiều loại trái chín cành. Người đẹp thích nhất sầu riêng trắng vì béo, ngọt. Trên trang cá nhân, H'Hen Niê cũng đăng tải video ra vườn "thu hoạch" sầu rụng gốc, tự tay tách quả sầu.