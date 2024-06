Video các cụ già diễn tập phòng chữa cháy đầy hài hước gây sốt mạng

Màn diễn tập phòng cháy chữa cháy của các "bô lão" tại một khu phố đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. "Đội phản ứng nhanh" này có khoảng hơn 20 người, cùng nhau diễn tập cách ứng biến khi xảy ra hỏa hoạn, với những nhiệm vụ khác nhau.

Khi trưởng nhóm hô hiệu lệnh "bắt đầu", mọi người bắt đầu diễn tập theo kịch bản, người châm lửa, người gõ kẻng, người thì hô to "Cháy, cháy rồi".

Các "diễn viên quần chúng" còn lại thì mang bình cứu hỏa, mang nước đến để dập tắt lửa, có người mang cả kìm để cắt cửa cứu người.

Một số người mang những đồ cứu hộ khác chạy đến nơi xảy ra hỏa hoạn để giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Sau khi tìm thấy người mắc kẹt, họ còn diễn cả cảnh cõng nạn nhân đến nơi an toàn.