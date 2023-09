Video: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo tát liên tiếp vào mặt gây phẫn nộ

Video: Một học sinh ở Quốc Oai bị giáo viên hành hung dã man

Trao đổi với Gia Đình Và Xã Hội, chị T. T. H (26 tuổi) ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết: “Con gái tôi là N. T. B. N (2 tuổi) đến học tại trung tâm giáo dục hoà nhập BTX trên địa bàn xã thì bị cô giáo dùng tay liên tục đánh vào mặt. Con tôi có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho bé đi học can thiệp tại cơ sở nêu trên từ cuối tháng 2/2023, đến cuối tháng 8 gia đình phát hiện con bị cô đánh”.

“Cháu đi học mẫu giáo rất ngoan, nhưng có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho đi học can thiệp mỗi ngày khoảng một giờ đồng hồ, tiền học phí mỗi tháng hơn 3 triệu đồng” - chị H. thông tin.

Theo chị H, việc giáo viên (giáo viên tên T) đánh cháu N chỉ được gia đình phát hiện vào thời điểm gần cuối tháng 8/2023 khi con từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ, mắt ướt nhòa, tâm lý sợ sệt.

“Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình tìm đến gặp cô giáo là L. T. T, người trực tiếp dạy can thiệp chậm nói cho cháu N để hỏi thì cô vẫn một mực chối cãi. Sau đó, gia đình phải làm việc với chủ cơ sở, dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện cháu N. bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt” - chị H. kể lại.