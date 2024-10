Victoria và Beckham khiến hàng xóm khó chịu

Victoria và David Beckham khiến hàng xóm khó chịu dù mới chuyển đến nhà mới ở Miami Beach được vài ngày. Ngày 25/10, Page Six xác nhận Victoria và David Beckham đã mua căn biệt thự ven sông sang trọng trị giá 80 triệu USD ở đường North Bay, Miami Beach, Florida, Mỹ. Ngôi nhà hiện đại do kiến trúc sư Choeff Levy Fischman thiết kế, bao gồm 9 phòng ngủ, 9 phòng tắm đầy đủ, 4 phòng tắm nửa (chỉ có bồn rửa và bồn cầu), phòng tập thể dục và spa cùng rạp chiếu phim riêng.

Victoria và David Beckham chi 80 triệu USD mua biệt thự ven sông ở Miami Beach. Ảnh: Mega. Khu vực biệt thự tọa lạc nổi tiếng là tập trung những hộ gia đình siêu giàu. Những người này thường đề cao chất lượng cuộc sống và sự riêng tư. Thật không may, vợ chồng Beckham không đảm bảo được điều này khiến họ mất lòng hàng xóm chỉ sau vài ngày chuyển đến sống. Thông thường, những người nổi tiếng và giới siêu giàu chọn cách thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khi muốn mua nhà để che giấu địa chỉ của mình. Ví dụ, nếu một ngôi sao thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại văn phòng luật sư trên Đại lộ số 6 ở thành số New York và công ty đó mua nhà ở Miami, địa chỉ được ghi trên hồ sơ sẽ là của văn phòng luật sư, không phải ngôi nhà. Thủ tục này giúp ngôi sao bí mật được nơi ở của mình. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, ông bà Becks đã mua căn biệt thự đắt giá theo cách truyền thống - bằng tên thật của họ. Hiện tại, người dân địa phương khẳng định khu vực chật kín người hâm mộ, thợ săn ảnh và những người tò mò khác. Họ dễ dàng tìm ra địa chỉ của cặp đôi nổi tiếng bằng cách tra cứu trong danh bạ điện thoại. “Cả thế giới đang lái xe qua đây, các tay săn ảnh ở đó, những ngôi nhà xuất hiện khắp trên web và những người hàng xóm lo lắng cho sự an toàn. Họ ước nhà Beckham không dùng tên thật của họ. Khu phố ở Miami không phải là Beverly Hills. Nơi đây có rất nhiều gia đình riêng tư, không nổi tiếng. Họ không muốn sự chú ý không cần thiết của công chúng”, một người trong cuộc cho biết.

Hàng xóm khó chịu vì vợ chồng Beckham không giấu kỹ địa chỉ nhà khiến họ bị làm phiền. Ảnh: IG. Shakira và ngôi sao nhóm Bee Gees Barry Gibb được cho là sở hữu bất động sản trong khu vực. Không rõ họ có nằm trong số những hàng xóm khó chịu hay không, nhưng rõ ràng họ không gây phiền hà cho những người xung quanh. Đại diện của Victoria và David Beckham chưa bình luận về sự việc. Đây không phải lần đầu vợ chồng Beckham gặp rắc rối với hàng xóm. Tháng 7/2023, họ bị người dân ở hạt Oxfordshire (Anh) phản đối việc nộp đơn xin phép chính quyền địa phương để lập kế hoạch cho con đường mới dẫn đến biệt thự riêng ở vùng nông thôn Cotswold, Great Tew, hạt Oxfordshire. Hàng xóm đệ đơn khiếu nại với lý do là con đường mới sẽ cắt ngang lối đi bộ công cộng. Năm 2020, ông bà Becks bị người dân địa phương chỉ trích vì muốn xây dựng hồ nhân tạo lớn trong khu đất Cotswold. Hàng xóm lên án cặp vợ chồng nổi tiếng phá hoại môi trường đồng quê tự nhiên.