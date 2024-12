Vì sao xe máy khó nổ vào mùa đông?

Vào mùa đông, nhiều xe máy thường rất khó nổ, vậy đâu là nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Nguyên nhân khiến xe máy khó nổ vào mùa đông Xe máy khó khởi động vào buổi sáng mùa đông do nguyên nhân chủ yếu là nhiệt độ xuống thấp làm giảm khả năng bay hơi của nhiên liệu. Từ đó, hỗn hợp hòa trộn nhiên liệu và không khí không đủ độ đậm đặc. Bên cạnh đó, khi trời lạnh (độ ẩm cao), lượng không khí trong động cơ xe ngưng tụ thành giọt nước nhỏ trong chế hòa khí và ống dẫn xăng. Do đó, lượng không khí cần thiết cho quá trình khởi động xe bị thiếu hụt, dẫn đến tình trạng khó nổ. Hơn nữa, lượng nước ngưng tụ có thể làm tắc một số bộ phận dẫn nhiên liệu hoặc ảnh hưởng đến bộ phận đánh lửa và nhanh tạo muội than bu gi. Cách khắc phục Với xe số, không nên bật chìa khóa vội, thay vào đó đạp cần khởi động vài lần. Tiếp theo, kéo dây le để hỗ trợ khởi động xe dễ dàng hơn. Có thể sử dụng cần khởi động đạp vài lần cho đến khi xe nổ. Trời lạnh khiến xe máy khó nổ. (Ảnh minh họa) Lưu ý, khi đề không nên kéo ga bởii khi đó sẽ làm tăng lượng gió vào chế hòa khí, dẫn đến hỗn hợp xăng và không khí bị loãng, gây khó nổ. Lúc này, đề vài lần để nổ máy sau đó kéo ga nhẹ nhàng. Khi xe đã nổ, hãy ga xe đều đồng thời kéo dây le về vị trí ban đầu để máy không nổ to. Với xe tay ga, hãy bật chìa khóa điện, sau đó kéo tay ga vài lần trước khi đề. Bằng cách này, hỗn hợp không khí và xăng sẽ đầy ống dẫn, xuống buồng đốt giúp máy dễ nổ hơn. Trong quá trình đề xe, nếu đề 2 hoặc 3 lần không nổ nên đợi khoảng 5 - 10 giây rồi đề lại. Như thế, ắc quy không bị quá tải và bền hơn. Trường hợp xe không hoạt động trong ngày từ 6 tiếng trở lên, trước khi nổ máy hãy tắt hết đèn, đạp khởi động, kéo le gió và bật chìa khóa đề nổ. Khi khởi động, nên tắt hết đèn pha hoặc đèn xi-nhan để tăng khả năng cung cấp điện cho mô tơ khởi động. Để khắc phục hiện tượng khó nổ xe máy trong mùa đông, các chuyên gia khuyến cáo người dùng bảo dưỡng xe đều đặn. Chú ý vệ sinh bu gi đồng thời căn chỉnh bộ chế hòa khí để không ảnh hưởng đến độ bền của động cơ cũng như tiêu hao nhiên liệu. Minh Phương(tổng hợp)