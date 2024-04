Vì sao U23 Indonesia sút hỏng luân lưu được đá lại?

Hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra đội bóng vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

U23 Hàn Quốc và U23 Indonesia thực hiện thành công cả 4 lượt đầu tiên. Ở lượt thứ 5, Jun Soo-byeon của U23 Hàn Quốc đánh bại thủ môn Ernando Ari.

Áp lực đổ dồn lên quả đá cuối cùng của Justin Huber. Trung vệ của U23 Indonesia dứt điểm không tốt và để thủ thành Baek Jong-bum đổ người cản phá. U23 Hàn Quốc ăn mừng sau khoảnh khắc này nhưng niềm vui của họ chỉ kéo dài vài giây.