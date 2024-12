Vì sao TPHCM se lạnh vào buổi sáng?

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết, thời tiết TPHCM se lạnh do đang bị ảnh hưởng nhẹ bởi không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống phía Nam. Mấy ngày qua, nhiều người tại TPHCM ra đường buổi sáng cảm nhận rõ không khí se lạnh. Người dân phải mặc thêm áo, đeo khẩu trang, găng tay để giữ ấm khi nền nhiệt giảm xuống 21 độ C. Đến gần trưa, thời tiết ấm dần nhưng trời vẫn còn mát, kèm theo gió. Một số chuyên gia đã lý giải hiện tượng thời tiết này. Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, không khí lạnh từ Siberia đang tràn xuống các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong vài ngày qua. Từ hôm qua đến nay, không khí lạnh tiếp tục lan xuống phía Nam. Nhiều người ở TPHCM phải mặc thêm áo khi ra đường vào buổi sáng để giữ ấm (Ảnh: An Huy). Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm đến nay ở nước ta và ảnh hưởng nhẹ đến TPHCM và khu vực Nam Bộ. Thời tiết giảm 2-3 độ C so với trước khi không khí lạnh xuống. Chính vì vậy, người dân ở TPHCM có thể cảm nhận rõ thời tiết mát dịu và mây nhiều. "Mây này là mây tầng, trải rộng nên cũng giảm bớt cường độ bức xạ", bà Lan nói. Theo vị chuyên gia, kiểu thời tiết ở TPHCM như vậy sẽ kéo dài đến thứ 2 tuần sau. Sau đó thứ 3, thứ 4 nắng nhiều hơn. Đặc biệt từ ngày thứ 5, thời tiết sẽ khá nóng trở lại. Tuy chỉ mới cuối tháng 11 nhưng cường độ không khí lạnh như vậy, ảnh hưởng đến TPHCM đó là điều bất thường. Thông thường, những đợt lạnh như vậy xuất hiện vào trước, trong hoặc sau lễ Noel. Đại diện Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía Nam. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định. Khu vực Nam Bộ và TPHCM có nhiệt độ ngày và đêm phổ biến giảm 1-3 độ C, trời chuyển se lạnh hơn về đêm và sáng sớm. Trong 2-3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông và có khả năng được tăng cường yếu vào khoảng ngày 2-3/12. Nam Bộ ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban đêm có xu hướng tăng nhẹ. Từ chiều tối 2/12, mưa có xu hướng tăng, xảy ra khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.