Vì sao Thảo 'lụi' lộng hành?

Sau 2 ngày lẩn trốn, chiều 5-6, Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", Bảy Thảo; SN 1966; trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) đã bị Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ tại TP HCM. Ngay trong đêm, tay giang hồ cộm cán này đã được di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra.



"Chưa lập biên bản xử phạt"

Vấn đề được nhiều người đặt ra là vì sao các hành vi đập phá tài sản, cưỡng đoạt đất của băng nhóm Thảo "lụi" diễn ra trong thời gian dài; người dân và doanh nghiệp liên tục có đơn thư tố cáo nhưng không được xử lý rốt ráo?