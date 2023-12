Vì sao Taylor Swift được cả thế giới yêu mến?

Những sáng tác về cuộc đời

Gia đình là một chủ đề xuất hiện nhiều trong bài hát của Taylor. "The Best Day" là một ví dụ tiêu biểu, bài hát dành lời tri ân đến mẹ cô đã luôn ở bên cạnh qua những lúc khó khăn. Trong khi "Never Grow Up" là ca khúc về khoảng thời gian cô chứng kiến em trai mình lớn lên, và cô phản ánh lại với quá trình trưởng thành của chính mình, những khó khăn của việc làm người lớn. Bạn bè của Taylor cũng đã trở thành những nhân vật chính trong một số bài hát của cô, như cô bạn thân từ thời trung học Abigail là nguồn cảm hứng của ca khúc "Fifteen".

Chưa hết, người yêu cũ có lẽ cũng là một chủ đề được truyền thông và dư luận bàn tán rất nhiều khi nhắc đến Taylor Swift, một phần cũng vì đây là chủ đề được Taylor nhắc đến kha khá trong âm nhạc của mình với những mối tình chính thức của cô, dài có, ngắn ngủi cũng có, gồm: ca sĩ kiêm diễn viên Joe Jonas, diễn viên Taylor Lautner, ca sĩ John Mayer, diễn viên Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, ca sĩ Harry Styles, DJ Calvin Harris, diễn viên Tom Hiddleston...

Theo VOV