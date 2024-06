Vì sao Suni Hạ Linh khiến các chị đẹp Trung Quốc rơi nước mắt ?

Trưa 8/6, công diễn 4 và cũng là tập 8 của Đạp gió 2024 đã lên sóng trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc). Trong công diễn 4, Suni Hạ Linh chung đội với Trần Hạo Vũ, diễn viên phim Như Ý truyện, Jung Nicole, thành viên nhóm KARA và rapper Vinida, Viên Á Duy, Tạ Kim Yến.

Ở công diễn này, nhóm của Suni Hạ Linh biểu diễn Nobody, bài hát đình đám một thời của nhóm nhạc Wonder Girls. Nobody giúp Wonder Girls nổi tiếng khắp thế giới và lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100.



Tiết mục 'Nobody' của Suni Hạ Linh và đồng đội.