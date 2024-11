Vì sao Samsung bị tụt lại trong cuộc chiến AI và ‘bốc hơi’ 126 tỷ USD?

Từng là công ty thống trị thị trường memory chip, Samsung Electronics ở vào vị trí đắc địa để tận dụng sự bùng nổ của AI. Tuy nhiên, ông lớn Hàn Quốc đã không làm được điều đó. Sau khi để thua đối thủ đồng hương SK Hynix trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM), lợi nhuận của Samsung Electronics lao dốc, “thổi bay” khoảng 126 tỷ USD vốn hóa, theo dữ liệu từ S&P Capital IQ. Thậm chí, một lãnh đạo phải đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi. Trả giá vì không nhìn ra cơ hội Memory chip là một loại chip quan trọng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, xuất hiện trong rất nhiều thiết bị từ smartphone đến laptop. Trong nhiều năm, Samsung là số 1 thế giới về công nghệ này. Song, khi các ứng dụng AI như ChatGPT của OpenAI trở nên phổ biến, cơ sở hạ tầng cơ bản cần thiết để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn được quan tâm hơn. Nvidia nổi lên như người chơi hàng đầu với các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) trở thành tiêu chuẩn vàng trong đào tạo AI. Một phần quan trọng của kiến trúc bán dẫn đó là HBM. Thế hệ bộ nhớ tiếp theo này liên quan đến việc xếp chồng nhiều chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM). Trước khi AI bùng nổ, nó chỉ chiếm thị phần nhỏ. Đây cũng là nơi Samsung bị cuốn vào và không đầu tư. Theo Kazunori Ito, Giám đốc nghiên cứu cổ phiếu tại Morningstar, HBM là một sản phẩm ngách mà Samsung không tập trung nguồn lực phát triển trong thời gian dài. Do công nghệ liên quan đến xếp chồng DRAM rất khó và quy mô thị trường nhỏ, người ta tin rằng nó không tương xứng với chi phí phát triển cao. Dù vậy, SK Hynix lại nhìn ra cơ hội. Công ty tích cực tung ra các chip HBM được Nvidia chấp nhận và qua đó thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với gã khổng lồ Mỹ. CEO Nvidia Jensen Huang thậm chí còn yêu cầu công ty tăng tốc độ cung cấp chip thế hệ tiếp theo, nhấn mạnh tầm quan trọng của HBM đối với các sản phẩm của mình. SK Hynix nắm bắt cơ hội từ thị trường AI bùng nổ và dẫn trước bộ phận chip của Samsung. Ảnh: Yonhap SK Hynix đã công bố lợi nhuận hoạt động hằng quý kỷ lục trong quý III. Theo các chuyên gia môi giới, nhà sản xuất chip lớn thứ hai Hàn Quốc nhiều khả năng vượt qua bộ phận chip Samsung về lợi nhuận hoạt động thường niên trong năm nay. Ước tính lợi nhuận của SK Hynix năm 2024 là 23,48 nghìn tỷ won, còn của Samsung là 18 nghìn tỷ won. "Với các khoản đầu tư R&D mạnh mẽ và quan hệ đối tác trong ngành, SK Hynix duy trì lợi thế trong cả đổi mới HBM và thâm nhập thị trường", Brady Wang, Giám đốc liên kết tại Counterpoint Research, nhận xét. Trả lời CNBC, Samsung cho biết, trong quý III, tổng doanh số HBM đã tăng hơn 70% so với quý trước. “Gã khổng lồ” đang sản xuất hàng loạt chip HBM3E. Việc phát triển thế hệ tiếp theo – HBM4 – cũng được tiến hành theo kế hoạch với mục tiêu sản xuất đại trà vào nửa sau năm 2025. Samsung có thể trở lại? Các nhà phân tích cho rằng, Samsung đang tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh vì một số lý do, bao gồm cả việc đầu tư ít vào HBM và thực tế không phải là người đi trước. Theo chuyên gia Ito, “công bằng mà nói, Samsung không thể thu hẹp khoảng cách với SK Hynix trên lộ trình phát triển HBM”. Khả năng trở lại của Samsung trong ngắn hạn dường như có liên hệ chặt chẽ với Nvidia. Trước khi được Nvidia chấp nhận làm nhà cung ứng HBM, họ phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt và vẫn chưa vượt qua bước này. Tuy nhiên, việc Nvidia bật “đèn xanh” có thể mở ra cánh cửa cho Samsung và cạnh tranh hiệu quả hơn với SK Hynix. "Vì Nvidia nắm giữ hơn 90% thị trường chip AI, nơi hầu hết các HBM được sử dụng, cái gật đầu của Nvidia rất quan trọng để Samsung hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ về máy chủ AI", Ito nói. Một phát ngôn viên của Samsung tiết lộ công ty đã đạt được "tiến bộ có ý nghĩa" liên quan đến HBM3E và "hoàn thành một pha quan trọng trong quá trình đánh giá chất lượng". "Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu gia tăng doanh số trong quý IV", người phát ngôn cho biết. Trong khi đó, ông Wang lưu ý sức mạnh của Samsung trong R&D, cũng như năng lực sản xuất chất bán dẫn có thể giúp họ bắt kịp SK Hynix. (Theo CNBC, Korea Times)