Sau khi xe tắt máy, nhiệt độ động cơ vẫn cao nên quạt gió két nước duy trì hoạt động cho đến khi động cơ hạ nhiệt xuống mức cho phép. Xe ô tô sau khi di chuyển quãng đường dài hoặc hoạt động lâu dưới trời nắng nóng, dù khi đã tắt động cơ xe nhưng quạt gió két nước vẫn tiếp tục hoạt động 1 - 2 phút rồi mới dừng hẳn. Hiện tượng này thường gặp trên các xe sử dụng động cơ turbo, do hệ thống turbo được dẫn động bằng khí thải nên sau khi xe tắt máy dừng hoạt động, động cơ vẫn ở mức nhiệt độ cao, lúc này quạt tản nhiệt vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ để giảm nhiệt cho hệ thống, tránh nhiệt độ quá tải gây nguy hiểm cho xe. Vì sao quạt gió két nước vẫn chạy khi tắt động cơ? Đối với các loại xe dùng động cơ đốt trong, để có thể đạt được hiệu suất tối ưu về sử dụng nhiên liệu cũng như vận hành của các thiết bị cơ khí, trên các mẫu xe này đều được lắp cảm biến áp suất, nhiệt độ nước làm mát để duy trì nhiệt độ động cơ ở mức ổn định. Thông qua các cảm biến ECU điều khiển, nhiệt độ động cơ sẽ luôn duy trì trong mức 84 - 104 độ C (tuỳ từng loại xe). Vì vậy sau quá trình xe di chuyển đường xa hoặc liên tục dưới trời nắng nóng, nhiệt độ động cơ xe ở mức cao, nên dù có tắt máy nhưng quạt gió vẫn sẽ tiếp tục hoạt động đến khi động cơ hạ nhiệt đến mức độ an toàn. Tương tự, nhiều loại xe khi bắt đầu khởi động, sau khi nổ máy động cơ chưa đạt đủ tới nhiệt độ thích hợp, lúc này ECU sẽ điều khiển vòng tua máy lên cao để tăng nhiệt đột, đạt được mức nhiệt độ lý tưởng để khởi động máy, nếu quá nhiệt quạt gió sẽ hoạt động giúp động cơ hạ nhiệt. Ngoài ra, xe sau khi tắt máy (tắt chìa khoá) vẫn có nhiều thiết bị, bộ phận sử dụng nguồn điện từ ắc-quy để giữ cho xe luôn an toàn, như hệ thống đèn khẩn cấp, chống trộm, quạt làm mát. Vì vậy nếu nhiệt độ trong khoang máy vẫn ở mức cao và cần được hạ nhiệt thì ECU sẽ điều khiển quạt chạy cho đến khi nhiệt độ động cơ trở lại m.c an toàn, rồi quạt sẽ tự tắt. Minh Đức