Vì sao phim hòa nhạc của Taylor Swift và Beyoncé lại thành công đến vậy?

Phim hòa nhạc không phải là một hiện tượng mới. Vào tháng 2, siêu nhóm nhạc pop BTS đã phát hành buổi hòa nhạc cuối cùng của họ (cho đến khi nhóm tái hợp vào năm 2025), mang tên "Yet to Come". Buổi hòa nhạc được phát trực tiếp miễn phí vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, sự kiện giới hạn phát tại hơn 5.800 rạp trên 128 quốc gia thông qua Trafalgar Releasing.



Màn trở lại của BTS với Yet To Come và album Proof lập được nhiều thành tích khủng sau 24h ra mắt.

Phim đã kiếm được hơn 53 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Kỷ lục trước đó của BTS là buổi hòa nhạc "Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing" vào năm 2022, được phát trực tiếp tại các rạp toàn cầu chỉ trong một ngày, thu về 32,6 triệu USD.

Nhóm nhạc Hàn Quốc cùng với các nghệ sĩ khác như Coldplay và Metallica, đã đón nhận điện ảnh như một con đường khác. Họ cho rằng thông qua điện ảnh mà âm nhạc và câu chuyện trong "đứa con tinh thần" của họ vẫn có thể tiếp cận đến những người hâm mộ - những người vì hoàn cảnh địa lý, giá vé quá cao nên không thể tham gia cổ vũ trực tiếp được.

Vé tham dự buổi hòa nhạc “Eras Tour” của Swift ở Mỹ dao động từ 49 USD đến 449 USD. Tuy nhiên, vé xem buổi hòa nhạc lại có mức giá phải chăng hơn là 19,89 USD cho người lớn, 13,13 USD cho trẻ em và người cao tuổi. Vé lưu diễn thời Phục hưng tại Mỹ của Beyoncé dao động từ 62 USD đến khoảng 1.000 USD, trong khi tài liệu về buổi hòa nhạc chỉ có giá khoảng 22 USD cho một vé.

"Mặc dù ngồi ở nhà không bao giờ có được trải nghiệm và cảm giác chân thật như khi nghe nhạc trực tiếp nhưng khi bộ phim được làm tốt như của Beyoncé, người xem vẫn có thể được trải nghiệm trong bối cảnh cao cấp, cảm giác hồi hộp của sự kiện hơn rất nhiều. Các chương trình như của Taylor Swift và Beyoncé thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Đó có thể những người không đủ khả năng chi trả để trải nghiệm trực tiếp. Thậm chí, những người hâm mộ đã xem trực tiếp vẫn có thể xem lại đêm diễn tuyệt vời đó với nhiều góc quay khác và cảnh quay hậu trường nữa - nơi họ có thể nắm bắt được những chi tiết mà trước đây họ có thể đã bỏ lỡ", Knox giải thích.

Ông Nutt nhấn mạnh rằng:"Mỗi người đều mong muốn có trải nghiệm khác nhau. Với phim hòa nhạc, chỗ ngồi nào cũng được coi là hàng đầu. Ông cũng nói thêm rằng các rạp chiếu phim cần phải nâng cấp để tiến về phía trước và cung cấp cho khán giả những trải nghiệm mới, khác biệt.