Vì sao nhiều người lùng mua nhà đất không sổ đỏ?

Theo ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản, tại Điều 138 Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua đã quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi là “sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Theo đó, dự thảo đã mở rộng, cho phép cấp sổ đỏ cho trường hợp sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất.

Quy định này trên thực tế đang được áp dụng, chỉ mở rộng thời hạn từ trước ngày 1/7/2004 sang trước ngày 1/7/2014, tức là “nới” thêm 10 năm so với Luật Đất đai năm 2013. Lưu ý rằng Điều 138 là để xử lý việc cấp sổ cho các trường hợp không vi phạm pháp luật đất đai, không giao đất trái thẩm quyền, tức là bản chất ở đây không có hành vi sai phạm như là lấn chiếm đất.

Điều luật này chủ yếu giải quyết cho các trường hợp đất cha ông, tổ tiên để lại, đã được sử dụng lâu đời, tuy nhiên có thể do người dân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, do hiểu biết pháp luật còn hạn chế hoặc do người dân chưa có nhu cầu chuyển nhượng đất nên không đi đăng ký để cấp sổ đỏ.

"Tôi tán thành với việc mở rộng này để bảo đảm hài hòa quyền lợi cho người dân, điều quan trọng nhất ở đây là người dân không có vi phạm pháp luật đất đai, không có hành vi giao đất trái thẩm quyền nên cần bảo vệ quyền lợi cho họ", ông Đỉnh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Đỉnh, trên thực tế sẽ không dễ dàng để hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho người dân.