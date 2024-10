Vì sao nhiều khách sạn 'né' tầng 13

Nhiều khách sạn trên thế giới 'né' tầng 13, bằng cách nhảy cóc từ tầng 12 lên 14 hoặc đổi tên tầng 13 thành 12B, 14A. Tờ USA Today cho biết, sự thiếu vắng số 13 trong các khách sạn hay trong thang máy xuất phát từ "triskaidekaphobia", hội chứng sợ số 13. Nhiều người tin rằng con số 13 luôn gắn với các điềm xấu. Giống như những người bị căng thẳng về một vấn đề nào đó, người mắc triskaidekaphobia sẽ có các triệu chứng như buồn nôn, nôn, hoảng sợ, nhịp tim đập nhanh và khó thở khi trông thấy số 13. Theo một cuộc thăm dò của Gallup được tiến hành vào năm 2007, 13% số người được hỏi cho biết rằng họ cảm thấy không thoải mái khi ở tầng 13 của một khách sạn.

Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi thấy sự hiện diện của số 13 trong khách sạn. Ảnh: Travel+Leisure Thấu hiểu điều này, nhiều khách sạn đã quyết định loại bỏ số 13 trên bảng tên số phòng, bảng điều khiển thang máy và cả cầu thang bộ. Otis Elevators, nhà sản xuất thang máy, thang cuốn, ước tính khoảng 85% số thang máy trên thế giới đổi tên tầng thứ 13. Nhiều khách sạn ở New York (Mỹ) đổi tầng 13 thành "12B" hay "14A", The Atlantic giải thích. Hầu hết các khách sạn ở Mỹ "nhảy cóc" từ tầng 12 lên 14 để khách lưu trú bớt lo lắng. Ảnh: Otis Elevators "Suốt 20 năm làm việc trong ngành, tôi chưa từng thấy khách sạn nào ở Mỹ giữ nguyên tầng thứ 13", Marc Sternagel, Tổng Giám đốc khách sạn Grand Hyatt Nashville Area, chia sẻ. Một cuộc khảo sát của CityRealty cũng cho thấy, trong số 629 tòa nhà và khách sạn có trên 13 tầng ở New York thì có 55 tòa ghi đúng số tầng theo thứ tự bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc 91% tòa nhà, khách sạn đã bỏ qua hoặc đổi tên tầng 13. Theo VNN