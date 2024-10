Vì sao nên để một củ gừng ở đầu giường?

Nhiều người coi việc đặt một củ gừng ở đầu giường trước khi đi ngủ là mẹo chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả, công dụng cụ thể của nó là gì? Gừng chứa nhiều hợp chất hoạt tính cao như gingerol, shogaol và zingerone, có khả năng chống viêm, chống ôxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Đặc biệt, hương thơm của gừng có công dụng an thần, chăm sóc giấc ngủ. Những lợi ích này khiến gừng được coi là "thần dược", được sử dụng rộng rãi không chỉ trong ẩm thực mà còn trong lĩnh vực hương liệu, chăm sóc sức khỏe. Đặt một củ gừng ở đầu giường có tác dụng gì? Một trong những mẹo vặt được nhiều người áp dụng là để một củ gừng ở đầu giường. Điều này mang lại một số lợi ích sau:

Vì sao nên đặt một củ gừng ở đầu giường?. (Ảnh: Magic Food) An thần, hỗ trợ giấc ngủ Một trong những lý do chính khiến nhiều người đặt củ gừng ở đầu giường là nó giúp tăng sự thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Hương thơm của gừng có tác dụng làm dịu thần kinh, khiến tâm trí thả lỏng, từ đó giảm căng thẳng và lo âu. Củ gừng ở bên gối có thể tạo ra một bầu không khí dễ chịu, giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon và sâu hơn. Thanh lọc không khí Bên cạnh việc hỗ trợ giấc ngủ, gừng cũng có khả năng khử mùi và thanh lọc không khí. Việc đặt củ gừng ở đầu giường giúp loại bỏ những mùi khó chịu trong phòng, tạo ra môi trường dễ chịu. Hơn nữa, gừng còn có tính kháng khuẩn, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, giúp không khí thêm trong lành hơn. Giảm nghẹt mũi Những người thường xuyên bị cảm cúm, nghẹt mũi cũng nên đặt một củ gừng ở đầu giường. Mùi hương của loại gia vị này sẽ giúp thông khoang mũi. Các đặc tính chống viêm của dầu gừng còn làm thoáng đường hô hấp. Một nghiên cứu được công bố năm 2020 cho thấy gừng có khả năng chống dị ứng và chống viêm, việc ngửi mùi hương gừng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe.

Việc đặt một củ gừng ở đầu giường đem lại nhiều lợi ích. (Ảnh: Lawrence Aritao) Tạo cảm hứng cho "chuyện vợ chồng" Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng trong các thành phần tạo ra mùi thơm của gừng có zingiberen và bisabolene. Đây là các chất giúp mang lại mùi cay nồng đặc trưng. Hương thơm của gừng có tác dụng giảm cảm giác cô đơn và gia tăng ham muốn đối với chuyện chăn gối, tạo cảm hứng cho các cặp đôi. Vì vậy, việc đặt củ gừng ở đầu giường có thể hỗ trợ hâm nóng đời sống vợ chồng. Xua đuổi côn trùng Một tác dụng khác của thói quen đặt một củ gừng ở đầu giường là xua đuổi côn trùng, đặc biệt là muỗi. Hương thơm đặc trưng của gừng tuy dễ chịu với con người nhưng lại gây sợ hãi cho một số loài côn trùng. Với các gia đình có trẻ nhỏ, sử dụng củ gừng để đuổi muỗi là giải pháp an toàn, giúp hạn chế các sản phẩm hóa chất có thể gây hại sức khỏe. Đặt gừng ở đầu giường đúng cách Nhiều người thường đặt nguyên củ gừng ở đầu giường, tuy nhiên đây không phải là cách tối ưu. Để gừng có thể tỏa ra mùi thơm hiệu quả nhất, bạn nên cắt thành nhiều lát mỏng hoặc băm nhỏ rồi cho vào trong túi vải, buộc chặt miệng. Bạn cũng có thể tận dụng khẩu trang dùng một lần, cắt nhỏ gừng và bỏ vào giữa, dùng hai quai đeo buộc chặt miệng khẩu trang lại; treo túi gừng này ở đầu giường hoặc dưới gối để hương thơm lan tỏa. Theo VTC news