Vì sao Mỹ liên tiếp hứng các cơn bão mạnh chết người?

Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng mạnh lên kỷ lục một cách nhanh chóng của siêu bão Milton sẽ tiếp tục lặp lại nhiều hơn trong tương lai ở Mỹ nếu chưa giải quyết nguyên do này. Liên tiếp bão mạnh tấn công Mỹ Trước khi đổ bộ vào đất liền, siêu bão Milton đã tăng cường độ và đạt sức gió lên đến 285 km/giờ tương ứng bão cấp 5 - cấp cao nhất, trở thành cơn bão có tốc độ tăng sức mạnh nhanh thứ ba trong lịch sử nước Mỹ. Chưa đầy hai tuần trước đó, cơn bão Helene cũng đã mạnh lên thành bão cấp 4 trong khoảng thời gian ngắn tương tự, đạt sức gió liên tục 220 km/giờ. Sau khi càn quét qua các bang đông nam của Mỹ, bão Helene đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng, khiến 215 người thiệt mạng, thiệt hại lên tới 34 tỉ USD, theo đài CNBC News. Như vậy, chỉ trong vòng hai tuần, Mỹ đã phải đón nhận hai cơn bão cùng xuất phát từ Vịnh Mexico và cùng có tốc độ tăng sức mạnh khủng khiếp trong thời gian ngắn. "Có một số số liệu cho thấy cả hai cơn bão này đều là cơn bão dữ dội nhất hoặc có tốc độ mạnh lên nhanh nhất mà chúng ta từng thấy ở khu vực này" - ông Daniel Swain, nhà khoa học về khí hậu tại ĐH California (Mỹ), cho hay. Bão Milton đổ bộ vào bang Florida (Mỹ) hôm 9-10. Ảnh: CNN Nguyên nhân là gì? Theo các nhà khoa học, hiện tượng nhiệt độ đại dương ấm lên đang là một yếu tố quan trọng khiến cho cường độ của siêu bão Milton cùng những cơn bão khác ở Mỹ gần đây mạnh lên nhanh chóng. Nếu nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng, những cơn bão trong tương lai đổ bộ vào nước Mỹ có thể mạnh lên nhanh hơn cả khả năng chuẩn bị và ứng phó của các cộng đồng dân cư nằm trên trên đường đi của chúng. Bà Andra Garner - PGS khoa Khoa học môi trường tại ĐH Rowan (Mỹ) - cho biết mặc dù biến đổi khí hậu dường như không làm tăng tần suất bão nói chung, nhưng hiện tượng đại dương ấm lên đang làm tăng cường sức mạnh của siêu bão Milton cùng những cơn bão khác ở Mỹ. Bà Garner cho biết nhiệt độ đại dương ấm hơn khiến "không khí sẽ bốc lên nhanh hơn”, tạo điều kiện cho “sự phát triển dữ dội hơn của giông bão”. “Những gì chúng ta thấy trong những năm gần đây là đại dương của chúng ta ấm hơn bình thường, bao gồm cả Vịnh [Mexico], nơi chúng ta đã thấy siêu bão Milton thực sự bùng nổ về cường độ trong vài ngày qua [...] Khi chúng ta khiến cho hành tinh này ấm lên bằng khí nhà kính do con người gây ra, rất nhiều nhiệt lượng dư thừa - khoảng 90% - sẽ đi vào đại dương" - bà Garner trả lời tờ The Hill. Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy hậu quả do cơn bão Helene gây ra ở Horseshoe Beach, Florida (Mỹ) ngày 28-9. Ảnh: REUTERS Sẽ có nhiều cơn bão dữ dội hơn trong tương lai? Về lâu dài, ông Swain cho biết hậu quả của hiện tượng đại dương ấm lên này là "mức trần" cho cường độ bão sẽ cao hơn trước và ngày càng có nhiều cơn bão ở Mỹ cũng như ở nhiều nơi khác chạm đến mức trần đó. "Chúng ta đã thấy xu hướng tăng cường nhanh hơn của các cơn bão, [và] mức độ tăng cường này sẽ phụ thuộc vào mức độ ấm lên [...] Chưa nói đến tần suất xuất hiện, một trong những dự báo rõ nhất cho việc khí hậu đang ấm lên là chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều cơn bão mạnh hơn trước". Ông Michael Mann - Giám đốc Trung tâm Khoa học, Phát triển bền vững và Truyền thông tại ĐH Pennsylvania (Mỹ) - cho biết những cơn bão dữ dội nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu xảy ra trong vòng một thập niên qua. "Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta đang chứng kiến ​​xu hướng bão dữ dội hơn khi các đại dương tiếp tục nóng lên do con người gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu" - ông Mann trả lời tờ The Hill.