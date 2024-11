Vì sao lốp ô tô mòn lỗ chỗ?

Lốp bị non thường xuyên, vành hoặc hệ thống treo bị hư hại, lốp không đạt chuẩn, mất cân bằng sau thời gian sử dụng...là những nguyên nhân khiến dễ bị mòn lỗ chỗ. Trong quá trình sử dụng, lốp ô tô sẽ bị hao mòn theo thời gian và quãng đường đi. Theo đó, lốp có tuổi thọ khoảng 30.000 - 50.000 km hoặc 5 - 7 năm tùy vào địa hình, cách lái xe và loại lốp mà tài xế sử dụng. Tuy nhiên, thực tế có một số trường hợp lốp mòn không đều, mòn lỗ chỗ, gây ảnh hưởng đến độ an toàn và cảm giác lái xe. Khi lốp xe bị mòn lỗ chỗ, tài xế có kinh nghiệm sẽ cảm nhận được vô lăng hoặc ghế bị lắc khi điều khiển phương tiện. Ngoài ra khi chạy ở tốc độ cao còn có thể phát ra tiếng ồn bất thường từ hốc bánh như đi trên đường trải đầy sỏi, đá. Nên đảo lốp sau khoảng 20.000 km để hạn chế lốp mòn lỗ chỗ. (Ảnh minh họa). Lốp mòn không đều cũng gây ra hiện tượng lốp không còn độ cân bằng, khiến xe bị láng sang trái hoặc phải, ngay cả khi vô lăng đang thẳng. Đây là những dấu hiệu mà chủ phương tiện không nên xem nhẹ hoặc bỏ qua, vì sẽ làm giảm độ bám của lốp với mặt đường, gây ra nổ lốp hoặc tai nạn đáng tiếc nếu không sớm khắc phục. Nguyên nhân lốp mòn không đều Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc lốp xe ô tô bị mòn không đều. Phổ biến nhất là do lốp mất cân bằng sau một thời gian sử dụng, khiến lốp nghiêng khỏi trục quá giới hạn cho phép, bề mặt tiếp xúc xuống mặt đường bị thay đổi và gây ra hiện tượng mòn không đều. Nguyên nhân phổ biến khác đến từ hệ thống treo và các bộ phận liên quan bị hư hại hoặc hao mòn theo thời gian. Kết quả khiến bánh xe lăn không trơn tru trên mặt đường hoặc bị nảy, điều này tạo ra các điểm áp suất không đều trên lốp xe, dẫn đến hiện tượng mòn lốp không đều. Việc sử lốp lốp không đúng chuẩn, hoặc lốp đã qua sử dụng cũng có thể làm hư hại bộ phận này. Lốp mòn không đều còn do thói quen để lốp non thường xuyên của tài xế. Và việc vành (mâm) xe bị cong móp do xe đi trên đường xấu hoặc bị sụp ổ gà nhiều lần có thể gây hư hại đến lốp xe, làm lốp bị mòn không đều nếu tiếp tục đi mà không khắc phục lỗi. Do đó, chủ xe nên tự kiểm tra bề mặt lốp thường xuyên, tốt nhất là 1-2 lần/tháng. Sau khi đi được từ 15.000-20.000 km, nên đảo lốp xe nhằm giúp kéo dài thời gian sử dụng, giúp các lốp mòn đều ở tất cả bề mặt. Theo VTCnews